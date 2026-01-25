Marchan en Culiacán para exigir justicia por el asesinato de Fernando Alan

Familiares y amigos de Fernando Alan se manifestaron este domingo en Culiacán para exigir justicia por el asesinato de Fernando Alan, ocurrido el pasado 13 de enero en el sector Tierra Blanca, así como el esclarecimiento total del crimen.

La movilización inició alrededor de las 9:00 de la mañana en la Catedral de Culiacán, desde donde los asistentes marcharon hacia el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, conocido como La Lomita.

FOTO: Andrea Dorantes Ampliar

Durante el recorrido, los manifestantes portaron pancartas y corearon consignas para exigir paz y mayor seguridad en Sinaloa.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Exigen justicia por Fernando Alan, estudiante de Derecho asesinado en Culiacán

¿Cómo ocurrió el asesinato de Fernando Alan?

De acuerdo con los familiares, Fernando Alan, de 24 años, se dirigía junto a su novia Rosa Guadalupe, también de 24 años, a un gimnasio a bordo de un automóvil Mazda blanco, cuando fueron alcanzados por disparos de arma de fuego.

El joven perdió la vida en el lugar, mientras que la joven resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica.

Familiares aseguran que fue un ataque directo

El padre de la víctima, Humberto Osuna, afirmó que el homicidio ocurrió presuntamente por una confusión durante una persecución de civiles armados; sin embargo, aclaró que se trató de un ataque directo y no de un caso de fuego cruzado.

FOTO: Andrea Dorantes Ampliar

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Nicolette, aparece viva la influencer sinaloense

Se suman familiares de desaparecidos

A la marcha también se integraron ciudadanos y familiares de personas desaparecidas, quienes aprovecharon la movilización para visibilizar sus propias exigencias y unirse al reclamo colectivo por el fin de la violencia que afecta a Sinaloa.

FOTO: Andrea Dorantes Ampliar

Fernando Alan acababa de concluir la carrera de Derecho y realizaba su servicio social en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa.

Amigos del gimnasio donde entrenaba lo describieron como una persona tranquila y solidaria, y han impulsado una campaña activa en redes sociales para exigir justicia y evitar que su asesinato quede impune.

Consulta más noticias en Google News