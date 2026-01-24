Nicolette, aparece viva la influencer sinaloense

La influencer conocida como Nicolette fue localizada con vida, la Fiscalía del Estado de Sinaloa desactivó el protocolo Alba.

Nicole Pardo Molina, sinaloense de 20 años, fue hallada con vida tras permanecer privada de la libertad desde el pasado 20 de enero.

Fue a partir de ese día cuando un video circuló en redes mostrando como dos sujetos la introducen a la fuerza en un vehículo blanco, dejando atrás su costosa camioneta.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE)dio conocer que la joven fue localizada y desactivó el protocolo Alba de búsqueda en la entidad, por desaparición.

La influencer quien ganó fama por su camioneta Tesla, actualmente cuenta con 170 mil seguidores en Instagram y 125 mil seguidores TikTok y se especula estaría relacionada con algún grupo criminal, hecho que no le ha sido comprobado.

La joven ya fue reintegrada a su domicilio, y se encuentra fuera de peligro, según informaron medios locales, no obstante, la investigación sobre su desaparición a manos de hombres armados continúa vigente.