CCE prevé normalización tras bloqueos en 20 estados del país

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, señaló que el sector privado prevé una pronta normalización de las actividades económicas tras los bloqueos en México y afectaciones registrados en al menos 20 entidades del país, luego de los recientes operativos de seguridad.

El dirigente empresarial expresó su solidaridad con las familias de los militares fallecidos y reconoció la actuación de las Fuerzas Armadas. “Lo que le pedimos a la autoridad es que nos den las condiciones para que tengamos seguridad, justicia y paz, que podamos circular libremente por todo el país sin ser víctimas de un delito”, reiteró.

¿Qué impacto tuvieron los bloqueos en la actividad económica?

Sobre el impacto económico, explicó que las afectaciones incluyeron suspensión de clases, cierres temporales de establecimientos y esquemas de trabajo a distancia, particularmente en los estados con mayor incidencia. No obstante, señaló que la expectativa es de recuperación inmediata. “La expectativa es que ya el día de mañana tengamos normalidad tanto en las escuelas como en los comercios y en las distintas industrias”, indicó.

“Sí hay algunos estados en donde se suspendieron las clases algunos estados en donde están los establecimientos cerrados también hay la petición a las empresas específicamente en el estado de Jalisco a que el día de hoy se haga home office ya se está de alguna manera dando estos bloqueos que estaban impidiendo la circulación se restablece el transporte público y la expectativa es que ya el día de mañana tengamos normalidad tanto en las escuelas como en los comercios y en las distintas industrias y en los trabajos”, consideró el dirigente empresarial.

Medina Mora reconoció que los bloqueos en México generaron interrupciones relevantes. “Efectivamente, hubo afectaciones en 20 entidades, sí es algo que no se había visto”, dijo, al tiempo que subrayó la importancia de fortalecer las condiciones de seguridad para evitar impactos en la actividad productiva.

¿Qué dijo el CCE sobre la cooperación con Estados Unidos?

En el ámbito internacional, consideró que las acciones del Estado mexicano contribuyen a la cooperación bilateral con Estados Unidos en temas prioritarios como seguridad, migración y combate al tráfico de drogas. Sin embargo, insistió en la corresponsabilidad en materia de armamento. “El 80% de las armas que decomisan son de origen de Estados Unidos”, señaló.

“Por otro lado, en el plano de la seguridad el gobierno de los Estados Unidos, pues ha solicitado precisamente acción del gobierno mexicano para controlar el tráfico de la droga, pero también el gobierno mexicano ha solicitado que el gobierno de Estados Unidos impida el tráfico de armas decía el general secretario hoy en la mañana que el 80% de las armas que confiscan son de origen de Estados Unidos o sea el hecho de que en Estados Unidos se puedan vender estas armas a quien sea y que estas crucen la frontera, pues es lo que también aumenta la violencia en nuestro país”, advirtió Medina Mora Icaza.

¿Cómo impacta la revisión del T-MEC en el sector empresarial?

En materia comercial, explicó que la reciente decisión del gobierno estadounidense reduce aranceles generales de 25% a 15%, aunque la medida también beneficia a países competidores. Por ello, destacó que el objetivo central es la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Tenemos que concentrarnos en la revisión del T-MEC para lograr que los aranceles se reduzcan o inclusive se eliminen”, puntualizó.

Finalmente, adelantó que el CCE trabajará junto con la Secretaría de Economía y organismos empresariales en Estados Unidos para fortalecer la posición de México en las negociaciones y garantizar certidumbre para el comercio y la inversión.

ahz.