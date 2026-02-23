Código rojo en Jalisco provoca cierre de tiendas y bancos

Cadenas de tiendas y sucursales bancarias cierran este lunes 23 de febrero en diversos municipios de Jalisco, afectados tras la detención y muerte de "El Mencho".

Cadenas de tiendas y bancos dieron a conocer a través de redes la suspensión de labores en sus sucursales ubicadas en los municipios en los que se focalizó la violenta reacción de elementos del CJNG, luego del operativo de fuerzas federales que detuvieron y abatieron al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” en el municipio de Tatlalpa, Jalisco.

Desde la noche del domingo 22 de febrero, diversas cadenas informaron de la suspensión de actividades y en algunos casos cambios en sus horarios.

TE PUEDE INTERESAR: Violencia en Jalisco: Sedena detiene a 25 personas y suspenden actividades para el lunes en todo el estado

¿Qué implica la activación del código rojo?

Tras la activación del llamado código rojo, considerado una estrategia de seguridad en coordinación con los tres niveles de gobierno, que emiten una alerta máxima que aunque no es un toque de queda, es el aviso protocolario de la suspensión de labores en algunos caos y restricción de movilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Banco del Bienestar: Sucursales son quemadas en México tras muerte de “El Mencho” en Tapalpa, Jalisco

¿Qué tiendas y bancos suspendieron actividades?

Cadenas de tiendas, algunas nacionales, otras trasnacionales como: Coopel, Walmart, IKEA, Kidzania y El Palacio de Hierro, Oxxo, entre otras, así como servicios bancarios en sucursales de BBVA, Banorte, BanBajío, Bienestar, etc, suspendieeron sus labores este lunes 23 de febrero, aunque en el caso de los bancos continúan brindando servicio a través de sus plataformas y aplicaciones.

En muchos casos, luego de que se desataran los bloqueos y quema de vehículos, diversos negocios pequeños y medianos también tuvieron que suspender labores lo que sin duda acarrea pérdidas que no se han contabilizado aún, pero que serán significativos en la economía local y nacional.

TE RECOMENDAMOS LEER: Claudia Sheinbaum llama a la calma ante narcobloqueos en el país

¿Cuál fue la reacción de las Cámaras?

La Concanaco-Servytur reconoció la labor del gobierrno federal para abatir la inseguridad.

📣 Comunicado | CONCANACO SERVYTUR reconoce coordinación institucional en materia de seguridad y llama a atender información oficial



📲 Conoce más en: https://t.co/pK67d21uJR pic.twitter.com/AQWUxqLxdy — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) February 23, 2026

Al igual que las Cámaras de Comercio, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN se manifestó en respaldo a las acciones de los organismos de seguridad del gobierno mexicano y llamó a todos sus miembros a mantener calma, prudencia y responsabilidad ante los hechos.

#COMUNICADO



Bol. 001#CONCAMIN LLAMA A LA CALMA, LA PRUDENCIA Y LA RESPONSABILIDAD ANTE LOS ACONTECIMIENTOS EN DISTINTOS ESTADOS



Ciudad de México, 22 de febrero de 2026



La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, manifiesta que se… pic.twitter.com/s5EftCE3JG — CONCAMIN (@CONCAMIN) February 23, 2026

Será al rededor del medio día que el gobierno de Jalisco de a conocer si se reactivan las actividades o continúa el llamado la calma con el código rojo activado.

Síguenos en Google News y encuentra más información