Suspende UNAM actividades presenciales en tres escuelas superiores por seguridad

ENES de la UNAM en Morelia, León y Juriquilla trabajarán en línea el lunes 23 de febrero de 2026 por seguridad.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, como medida preventiva y con el fin de salvaguardar la seguridad de su comunidad, las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) de Morelia, Michoacán; León, Guanajuato; y Juriquilla, Querétaro, realizarán sus actividades académicas de manera virtual el lunes 23 de febrero.

Mediante un comunicado la institución solicitó a los estudiantes foráneos que tenían previsto regresar a estos campus permanecer en sus hogares hasta que existan condiciones adecuadas para su traslado. Asimismo, pidió al personal académico mostrar flexibilidad en materia de asistencias y evaluaciones.

TE PUEDE INTERESAR: Jalisco continúa en “código rojo”: Lemus

La UNAM y las direcciones de escuelas y facultades indicaron que se mantendrán atentas a la evolución de la situación y continuarán informando a la comunidad a través de sus canales oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué estados refuerzan su seguridad tras la caída de “El Mencho”? Gobernadores cierran filas con Sheinbaum

Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México aclaró que el día de mañana lunes 23 de febrero, el resto de las entidades académicas tendrán actividades normales.

ahz.