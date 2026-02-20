Pide Ebrard tener “sangre fría” ante aranceles de EU y presume inversiones récord en México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pidió actuar con “sangre fría” ante los nuevos anuncios arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y adelantó que viajará la próxima semana a ese país para conocer las medidas específicas y defender los intereses comerciales de México.

¿Qué impacto tendrán los aranceles EU en México?

Al término de la 1ª Sesión Ordinaria del Comité Promotor de Inversiones, el funcionario advirtió que, aunque una resolución judicial en Estados Unidos eliminó ciertos aranceles, el gobierno estadounidense ya anunció que impondrá nuevos gravámenes en sustitución, por lo que el impacto real para México aún está por definirse.

“Lo prudente es ver cuáles son las disposiciones que se van a tomar”, señaló, al explicar que las nuevas medidas podrían conocerse en los próximos tres días.

Ebrard subrayó que actualmente el 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos no enfrenta aranceles, mientras que los gravámenes existentes en sectores como acero, aluminio y automotriz responden a disposiciones legales específicas de ese país.

¿Qué dicen las cifras sobre la inversión extranjera en México?

En paralelo, el secretario defendió el desempeño económico de México frente a cuestionamientos sobre incertidumbre por reformas internas, y sostuvo que el comportamiento de la inversión extranjera refleja confianza en el país.

“Lo que tienes es un ritmo de inversión extranjera importante. Llegamos el año pasado a máximos históricos”, afirmó, al señalar que el portafolio de proyectos en curso y el traslado de nuevas operaciones al territorio nacional son evidencia de certidumbre para los inversionistas.

Como ejemplo, destacó la instalación en Querétaro de una empresa de diseño de semiconductores —actividad que México no realizaba previamente—, así como el anuncio de un centro de datos por 5 mil 600 millones de dólares.

México inicia este año diseño y fabricación de semiconductores por la empresa QSM establecida en Querétaro con apoyo de NAFINSA ,la Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado de Querétaro. Gran noticia !! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 20, 2026

El funcionario también rechazó que debates políticos, como una eventual reforma electoral, estén afectando las decisiones de inversión, al señalar que ese es un tema de carácter político y que los indicadores económicos muestran una tendencia favorable.

En el contexto de tensiones geopolíticas y comerciales, Ebrard enfatizó que el desarrollo de capacidades nacionales en sectores estratégicos como semiconductores busca reducir la dependencia del exterior y fortalecer la seguridad industrial del país.

El mensaje del Gobierno Federal combina cautela ante la incertidumbre comercial con Estados Unidos y un discurso de confianza en la fortaleza del nearshoring y la relocalización de empresas hacia México, en un entorno internacional cada vez más competitivo por la atracción de capital productivo.

