Violencia en Jalisco: Sedena detiene a 25 personas y suspenden actividades para el lunes en todo el estado

Se informó sobre un enfrentamiento en el cruce de Lázaro Cárdenas y Fuelle donde un presunto agresor fue abatido y dos personas más quedaron detenidas. / NurPhoto

Jalisco atraviesa una jornada de seguridad crítica tras un operativo desplegado por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que derivó en enfrentamientos y una serie de bloqueos con vehículos incendiados en el Área Metropolitana de Guadalajara y diversos municipios del interior.

Al corte de las 16:00 horas de este domingo, el Gobierno del Estado confirmó que la situación ha impactado servicios básicos, el transporte y la actividad educativa.

#UltimaHora #Comunicado@Defensamx1 se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y… — @Defensamx (@Defensamx1) February 22, 2026

¿Cuál es el saldo hasta el momento?

Las autoridades reportan hasta el momento la detención de 25 personas, de las cuales:

11 sujetos son señalados por su presunta participación directa en los hechos violentos.

14 fueron capturados por actos de saqueo o rapiña.

Entre los incidentes más relevantes, se informó sobre un enfrentamiento en el cruce de Lázaro Cárdenas y Fuelle donde un presunto agresor fue abatido y dos personas más quedaron detenidas.

En cuanto a daños materiales, se contabilizan afectaciones en 18 sucursales del Banco del Bienestar en municipios como Ameca, Chapala y Ocotlán, así como el saqueo de 69 tiendas de conveniencia en la zona metropolitana y la región Altos Sur.

Se informa que actualmente se registran 7 bloqueos carreteros en el estado de Jalisco, de los cuales 3 están por ser liberados.



Las fuerzas federales y estatales mantienen el despliegue operativo para liberar vialidades y garantizar la seguridad de la población. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) February 22, 2026

¿Qué servicios estarán suspendidos tras la jornada de violencia?

Como medida preventiva para garantizar la integridad de la comunidad estudiantil, la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología anunciaron la suspensión de clases presenciales para este lunes 23 de febrero en todos los niveles educativos, desde educación básica hasta superior, tanto en planteles públicos como privados.

Otras suspensiones confirmadas para este lunes incluyen:

Servicios del Sistema DIF Jalisco en centros de rehabilitación (CRI), clínicas de atención especial y centros de día.

Jornadas de vacunación de la Secretaría de Salud en todos los puntos extramuros e itinerantes.

Actividades en polideportivos a cargo del CODE Jalisco.

Totalmente desolado como una pandemia, así se encuentra el centro de Guadalajara luego de los disturbios registrados en la Zona metropolitana. (Vía @jlorecita27 ) pic.twitter.com/wkqcMN7azD — W Radio Gdl (@wradiogdl) February 22, 2026

El sistema de transporte público comenzó una reactivación paulatina a partir de las 15:00 horas de este domingo, proyectando alcanzar la operatividad total en las próximas horas.

Por otro lado, en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta se registró la cancelación de operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales por decisión de las aerolíneas, aunque la terminal permanece bajo protección de la Guardia Nacional.

Los servicios de urgencias y la atención médica en hospitales públicos, incluyendo el Hospital General de Occidente “Zoquipan” y los Hospitales Civiles de Guadalajara, operan con normalidad bajo vigilancia reforzada de la Fiscalía del Estado para seguridad de pacientes y personal.

Las autoridades instan a la población a evitar traslados no esenciales, mantenerse alejados de puntos de conflicto y consultar únicamente canales oficiales para actualizaciones sobre la situación de seguridad.

Quema de vehículos y camiones del transporte público fueron perpetrados por hombres armados en varios puntos de Guadalajara Ampliar

