“Son unos tontos”: Trump estalla contra la Corte y lanza nuevo impuesto global del 10% / Chip Somodevilla

En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia invalidó la política arancelaria impuesta por el presidente Donald Trump. Este fallo representa uno de los reveses más significativos para la actual administración, al desmantelar una de las piezas centrales de su agenda de gobierno y limitar el alcance del poder ejecutivo en materia de comercio internacional.

La resolución del máximo tribunal llega tras una intensa batalla legal, determinando que las medidas arancelarias aplicadas no se ajustan al marco constitucional y legal vigente.

Today, the Supreme Court finally affirmed what I have been saying for a year: the Administration's reckless tariffs are illegal. — Amy Klobuchar (@amyklobuchar) February 20, 2026

Al declarar la nulidad de estos gravámenes, la Corte no solo detiene la implementación de los aranceles actuales, sino que también establece un precedente sobre las facultades presidenciales para imponer cargas impositivas a las importaciones de forma unilateral.

La anulación de los aranceles elimina una fuente de incertidumbre que había generado tensiones con socios comerciales clave y provocado volatilidad en los precios de diversos sectores industriales.

Tribunal de Comercio Internacional ya había señalado que los aranceles de Donald Trump son ilegales / The Washington Post Ampliar

Te podría interesar: Revisaremos los alcances, aclara Sheinbaum sobre golpe a aranceles de Trump

Trump responde con un nuevo arancel global del 10%

Ante el fallo de la Corte, Donald Trump anunció la imposición de un nuevo arancel global del 10% por un periodo de 150 días.

La nueva estrategia de la Casa Blanca se fundamenta en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, un recurso legal que permite al ejecutivo aplicar aranceles temporales de hasta el 15% para abordar desequilibrios graves en la balanza de pagos.

Trump calificó la decisión del máximo tribunal como una “vergüenza para la nación” y tildó de “tontos” a los jueces que votaron en su contra, asegurando que su administración cuenta con alternativas poderosas para mantener su agenda proteccionista.

También puedes leer: Trump amenaza a Canadá: Aranceles del 100 % si firma acuerdo con China

¿Qué implica el nuevo arancel global del 10%?

Este nuevo impuesto del 10% se aplicará de forma adicional a los aranceles que ya están vigentes, mientras que el gobierno inicia investigaciones simultáneas para identificar prácticas comerciales desleales.

Aunque el fallo de la Corte abre la puerta a reclamaciones de reembolsos multimillonarios por los aranceles previos, la respuesta inmediata de Trump busca garantizar que el flujo de ingresos por importaciones no se detenga, manteniendo la presión sobre los socios comerciales internacionales.

Síguenos en Google News y encuentra más información