No hay bloqueos carreteros… México está en paz y calma, hay gobernabilidad: Sheinbaum

México está en paz y en calma, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum tras el operativo en Jalisco donde fue abatido el líder del CJNG.

México está en paz y en calma, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al dar un reporte sobre el operativo realizado este domingo por parte de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional en Jalisco donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”

Desde Palacio Nacional, la primera Mandataria comenzó la mañanera afirmando que está recobrándose la paz en las carreteras de Jalisco y también los estados aledaños .

“El día de hoy ya amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras y prácticamente se ha restablecido, pues toda la actividad… En este momento, pues es garantizar la paz y la seguridad de toda la población, de todo México y así se está haciendo. El día de hoy ya hay más tranquilidad y hay gobierno, hay Fuerzas Armadas, hay Gabinete de Seguridad y hay mucha coordinación. Entonces pueden estar tranquilos de que se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”.

¿Hay gobernabilidad tras el operativo en Jalisco?

Al enfatizar que toda la operación estuvo a cargo de las fuerzas federales en especial del Ejército Mexicano a pesar de que insistió, hay intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos y otros países, Sheinbaum Pardo insistió, en México hay gobernabilidad.

“Está en paz, está en calma y lo más importante es que estamos trabajando. Si el día de hoy se llegara a presentar alguna situación, hay un centro de control, de mando, están todas las fuerzas federales coordinadas. Algo muy importante, estamos coordinadas con todas las entidades de la República. Ayer todas las gobernadoras y gobernadores estuvieron en perfecta coordinación informando de qué pasaba en cada una de sus entidades, asumiendo también la parte de su responsabilidad es informar a la población.-¿Gobernabilidad en el país entonces?. Esa existe, la gobernabilidad siempre ha existido”.

Previamente, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, detalló que tras una investigación desde el 20 de febrero se dio seguimiento a un encuentro con una pareja sentimental de “El Mencho”. Explicó que este domingo se actuó contra el líder criminal, “que fue abatido en una zona boscosa y tras un ataque que calificó de muy violento por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, donde ocho de sus integrantes murieron.

“Y se traslada al Mencho, sus dos escoltas y el oficial herido. Desafortunadamente, pues fallecen en el trayecto. Debido a eso, se decide en ese momento que ese helicóptero se dirija al aeropuerto internacional de Morelia, en Michoacán, en donde está un avión caza de la fuerza aérea. Llegan ahí, los trasladan al avión caza, y ese avión caza se dirige a la Ciudad de México. Eso se decidió, porque ya no era conveniente llegar a Guadalajara, sobre todo por el riesgo que podía correrse con que este grupo delictivo hiciera acciones más violentas ahí en la capital de Jalisco”.

¿Qué saldo dejaron los bloqueos y enfrentamientos?

Entre las armas aseguradas dijo, se encuentra un RPG ruso utilizado en 2015 para derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea, la inteligencia militar central, dijo, también obtuvo información que Hugo “H” alias el “Tuli”, operador logístico y financiero de “El Mencho” quien se encontraba de otra zona de Jalisco coordinando los bloqueos, incendios a vehículos, a negocios, a instalaciones de gobierno y más, también ofreció 20 mil pesos a quien asesinara un elemento militar, fue este último tema, lo que provocó el quiebre en la voz del titular de Sedena.

“Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida… también… un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa, se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión y ¿qué es lo que se demostró? La fortaleza del estado mexicano, de eso no hay duda”.

Insistió que no hubo intervención de militares de Estados Unidos, y dicho gobierno, dijo, solo participó con información.

“La colaboración con el gobierno de los Estados Unidos ya hace mucho tiempo que se lleva a cabo. En esta administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte, ha habido intercambio de información, de datos. Es un flujo de información muy importante. Y así es como llegamos también a este caso específico con las diversas autoridades de Estados Unidos.”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras los narco bloqueos en el país se detuvieron a 70 personas en siete estados, además de que las vías ya fueron liberadas.

“Se registraron ochenta y cinco bloqueos en carreteras federales de Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En Jalisco se registró el mayor número de bloqueos en carreteras federales, fueron 18. En otras entidades se registraron eventos y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata, sin que exista reporte de incidentes adicionales. 70 personas fueron detenidas en siete estados de la República… Se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida veinticinco elementos de la guardia nacional, un custodio y uno de la fiscalía general del estado. En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer”.

Además, dijo, murieron 30 miembros de la delincuencia y aseguró que fue confirmada la identificación de “El Mencho”.

“La Fiscalía General de la República ha confirmado que sí, ya los tiene identificados y confirmados.-Estos dos que lo acompañaban a Oseguera Cervantes ¿tenían algún rango dentro del CJNG como mandos cercanos?-Eran personal de su seguridad cercana, la otra persona que pierde la vida sí era un mando de la organización, lo que informó el General Secretario, apodado el Tuli, él pierde la vida cerca de Otlán, él si era un mando del Cártel Jalisco.-¿Ya tomaron la decisión de qué se hará eventualmente con los restos de Oseguera Cervantes?-Normalmente lo reclaman los familiares y se entregan”.

Aunque aseguró que tras la muerte del líder de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se debilitó a la organización criminal, afirmó que el gobierno está listo para el reacomodo al interior de ese grupo delincuencial.

“Vamos a estar, estamos muy atentos con el centro de mando instalado, de cualquier tipo de reacción que haya, o de reestructuración dentro del cartel, primero, que vaya a ser violenta. Entonces, estamos preparados para eso y estamos trabajando en el reforzamiento también de la zona.-Y sobre las otras organizaciones, porque en ocasiones también lo que sucede es que empiezan a, pues, expandirse o a tomar…-En este caso, más bien sería lo que mencionó usted, el reacomodo dentro de este grupo delincuencial en el estado de Jalisco.-¿Se le dará seguimiento particular a algunas cabecillas?-Hay un seguimiento particular ya de varios mandos de este de esta organización criminal”.

En tanto la Jefa del Ejecutivo Federal, manifestó que el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional tenía como objetivo la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y aseveró que los militares respondieron a la agresión de los integrantes de la organización criminal y cuentan dijo, con la preparación necesaria para actuar en todo momento.

