Prioridad de México debe ser cuidar el T-MEC, incluso sobre el suministro de petróleo a Cuba: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que la prioridad de México debe ser cuidar el T-MEC, incluso por encima de mantener el suministro de petróleo a Cuba, como lo ha planteado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La legisladora del PAN sostuvo que el gobierno mexicano debe proteger la continuidad del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá, al considerar que beneficia a millones de personas en los tres países.

¿Por qué es prioridad cuidar el T-MEC?

López Rabadán afirmó que el acuerdo trilateral es fundamental para la economía mexicana y para las relaciones internacionales del país.

“Nuestra prioridad como mexicanos debe ser cuidar el T-MEC. Esa debe ser nuestra prioridad. Estamos hablando de millones de mexicanos, en México y en Estados Unidos, a los que hay que proteger, hay que proteger su economía, hay que proteger nuestras relaciones internacionales. Nuestra prioridad como nación debe ser cuidar el T-MEC”.

¿México debería suspender el envío de petróleo a Cuba?

En entrevista, se le preguntó directamente si estaría de acuerdo en que México suspenda la exportación de petróleo a Cuba para evitar tensiones con Estados Unidos.

La presidenta de la Cámara de Diputados evitó una respuesta directa, pero reiteró que cuidar el T-MEC debe estar por encima de cualquier otro acuerdo.

“Yo estoy, lo reitero, porque, si hay necesidad de precisar, reacomodar algún acuerdo, de generar algún tipo de nueva forma de entendimiento, se haga por una prioridad nacional, que es cuidar al T-MEC”. — dijo la panista.

Un tema delicado en la relación internacional

Kenia López Rabadán no abundó más sobre el tema, al señalar que se trata de un asunto delicado y polémico que debe analizarse con responsabilidad, siempre priorizando los intereses económicos y comerciales del país.

