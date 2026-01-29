Sheinbaum y Trump sostienen nueva llamada ¿De qué hablaron? |Video

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que conversó por teléfono con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. La llamada que duro 40 minutos, fue muy cordial y amable.

¿Qué temas se abordaron en la conversación bilateral?

Claudia Sheinbaum aseguró que en dicha conversación con Trump, se avanzó en temas comerciales, de seguridad y de la relación bilateral entre ambos países.

Detalló que también tuvo una conversación con la primera dama de EE.UU., Melania Trump, a quien dijo, ya tenía el gusto de conocerla, aunque no dio mayores detalles sobre los temas que trataron.

“También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington” — Explicó Sheinbaum

¿Hubo invitación oficial a Estados Unidos?

Sheinbaum también comentó que fue invitada por el presidente, Donald Trump a Estados Unidos, aunque no quedaron en una fecha concreta.

“Me invitó a Estados Unidos, pero no quedamos en una fecha en particular, quedamos desde que fui a Washington (para el sorteo del Mundial 2026). Quedamos de seguirnos llamando para darle seguimiento a las reuniones que tienen nuestros equipos” — Afirmó la Presidenta

Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.



Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa… pic.twitter.com/5ZqT4BgPOI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

¿Cuántas veces han hablado en 2026?

Esta es la segunda conversación telefónica en lo que va de este 2026. La primera, que duró muy poco, fue luego de la amenaza de Trump de atacar por tierra a los cárteles de la droga en México.