Sheinbaum reitera que no habló con Trump sobre envío de petróleo a Cuba

Enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum que durante la llamada que sostuvo el pasado jueves con su homólogo estadounidenses, Donald Trump, no se habló de la detención de envío de petróleo a Cuba.

¿Cuál fue la respuesta a las declaraciones de Donald Trump?

Después que el mandatario estadounidense, afirmó que hizo la solicitud a la Presidenta mexicana y esta detuvo los envíos, Sheinbaum Pardo encabezó la Presentación del Proyecto de Expansión del Puerto de Guaymas y aprovechó para dar una pequeña reacción al respecto.

“Como lo dije el otro día en la conferencia de prensa, no hablamos, nunca con el presidente Trump del tema de petróleo de Cuba y en la tarde se pusieron los aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla.

Entonces estamos buscando por todas las vías diplomáticas, porque como hemos dicho pues es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla pero mientras tanto vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano”.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum y Trump sostienen nueva llamada ¿De qué hablaron? |Video

Explicó que a través de la Secretaría de Marina, se dará a Cuba alimentos y diversos productos esta semana.

¿Cómo se entregará la ayuda humanitaria de México a la isla?

“Comentarles porque es necesario hacerlo, esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda que va a hacer la Secretaría de Marina de alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática, todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias, pero estamos haciendo ya todos los trabajos para poder enviar mientras tanto, ayuda humanitaria que requiere el pueblo cubano de otro enseres y otros insumos fundamentales, eso es importante”, dijo la Presidenta.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo apoyar Cuba sin que Trump castigue a México con aranceles? El dilema de Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre las palabras de Trump, enfatizó que el asunto sólo se tocó entre el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Y es que la noche de este sábado, Donald Trump calificó de buena a Sheinbaum Pardo debido a que accedió a su solicitud de dejar de enviar crudo a Cuba y negó que estas medidas generen una crisis humanitaria como advirtió la mandataria mexicana.

El mismo día el canciller Juan Ramón de la Fuente consideró que es inaceptable que no haya ayuda humanitaria cuando esta se requiere por lo que anunció que el apoyo por parte de México, se seguiría dando.

Por cierto, que se le cuestionó sobre el anuncio del senador Adán Augusto López de dejar la coordinación de la bancada de Morena, sin embargo, se negó a pronunciarse al respecto.

Por último, la Jefa del Ejecutivo Federal recordó que este lunes, se inaugura tren Santa Fe-Observatorio con lo que se completa el proyecto del Tren México-Toluca.

Síguenos en Google News y encuentra más información