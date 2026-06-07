Claudia Sheinbaum presenta “Olinia”, el auto eléctrico mexicano de 150 mil pesos

Con un misión cumplida, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la presentación formal de “Olinia 1”, el primer prototipo de auto eléctrico diseñado en México e impulsado por el Gobierno Federal y distintas instituciones académicas.

Desde Zumpango, Estado de México, la Primera Mandataria recordó que este proyecto se realizó en 18 meses enfatizó que cuando la meta colectiva va más allá de una publicación de revista es posible generar transformación.

“Olinia significa “movimiento”, “moverse” en náhuatl. Movimiento de ideas, de creatividad. Movernos con innovación, con esperanza. Movernos hacia nuevos horizontes. Porque Olinia no es solamente un vehículo eléctrico. Olinia es una idea sencilla, pero muy poderosa: que la inteligencia y la creatividad de las y los jóvenes mexicanos pueden convertirse en innovación, en desarrollo tecnológico y en bienestar para nuestro pueblo”.

¿Cuánto costará el auto eléctrico “Olinia” y cuándo saldrá a la venta?

En su mensaje enfatizó que Olinia es más que un automóvil eléctrico ya que simboliza la capacidad de innovar y crear lo que aún no existe para resolver problemas de nuevas maneras y abrir caminos.

“Olinia es la visión de un país que entiende que el conocimiento es una de las mayores riquezas de una nación. La visión de una sociedad que apuesta por la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación como motores del bienestar. Así es que, Olinia es la muestra de que México puede ir más allá de ser un simple receptor de inversiones; puede generar conocimiento, puede desarrollar tecnología, puede diseñar soluciones, podemos crear valor a partir de nuestras propias capacidades, y eso es profundamente poderoso”. Con esto dijo, se inicia la fase de producción.

¿Cuáles son las características técnicas y la velocidad del auto mexicano?

El director del Proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, informó que el vehículo estará disponible en distintas versiones con un precio inicial de 150 mil pesos más IVA y anunció que se trabaja en la instalación de una amplia red de infraestructura para carga de vehículos eléctricos.

“Olínea uno estará disponible en diferentes versiones y su precio será desde los $150,000 pesos IVA incluido. Comenzaremos con las primeras entregas en el verano del 2027. Que el éxito de o línea depende también de construir la infraestructura de recarga que permita que las personas puedan utilizarlo todos los días. Para acelerar ese despliegue de infraestructura de carga, no nada más para o línea sino para cualquier vehículo eléctrico, vamos a trabajar los estamos trabajando en los detalles para poder instalar decenas de miles de puntos de carga en el país”.

FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM Ampliar

Detalló que una primera etapa contempla alrededor de 2 mil estaciones de carga en el Estado de México, Ciudad de México y Puebla con una meta de 75 por ciento de integración nacional en 2030.

“Manejar el vehículo es muy cómodo para los trayectos urbanos y para un uso cotidiano intensivo, o sea, 8, 12 horas de trabajo el vehículo lo permite. Y precisamente al ser un vehículo urbano es que definimos una velocidad máxima de 50 km/h. Tanto el motor como la batería del vehículo cuentan con un grado de protección IP67 de resistencia al agua. Este vehículo aguanta el agua”.

Con esto dijo México deja de ser un observador en la transición tecnológica del mundo y participa en ella liderándola con sus propias capacidades, sin embargo recordó que Olinia tuvo la colaboración de especialistas internacionales provenientes de China, India, Alemania y Estados Unidos. Por su parte la investigadora Imelda Vega explicó que el costo de operación es cinco veces menos de lo que cuesta operar un vehículo de gasolina.