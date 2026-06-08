A pocos días del Mundial 2026: CDMX es la única sede con alza en ocupación hotelera

A solo tres días de que comience el Mundial de Fútbol 2026, la Ciudad de México es la única sede que registra un crecimiento en la ocupación hotelera, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Turismo (SECTUR).

Cifras de hospedaje en CDMX

En la capital del país, donde se disputará el esperado partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, así como otros cuatro encuentros, las reservaciones actuales en hoteles alcanzan el 57.7 por ciento. Esta cifra representa un incremento directo frente al 55.4 por ciento reportado en el mismo periodo del año anterior.

Para los próximos días, la SECTUR encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, estima la llegada de 5.5 millones de visitantes adicionales a nuestro país, con el objetivo único de asistir a la justa mundialista.

Las autoridades confían en que el flujo de aficionados de última hora repunte de manera significativa en el hospedaje en la CDMX, una vez iniciado el mundial.

¿Cuáles son los costos reales para hospedarse el día del partido inaugural?

Por otro lado, los precios de alojamiento en hoteles de media y alta gama a través de plataformas digitales, en lugares cercanos al Estadio Ciudad de México, aumentaron hasta cuatro veces durante los días que se llevará a cabo la justa deportiva.

Por ejemplo, en un hotel ubicado a menos de un kilómetro de distancia de dicho estadio, el costo regular de la habitación por una noche se ofrece en mil 904 pesos; sin embargo, al intentar reservar para la fecha del 11 de junio, el precio llega a los siete mil 615 pesos por noche.

Este fenómeno de alta demanda y tarifas dinámicas ha encendido las alertas entre los turistas que viajen a la capital sin reservación previa, quienes tendrán que pagar sobreprecios considerables para estar cerca de las inmediaciones del Estadio CDMX.

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