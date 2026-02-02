Celebración de la Constitución desata confrontación entre diputados de Morena y oposición

CIUDAD DE MÉXICO, 02FEBRERO2026.- Grupo Parlamentario del PAN durante sesión en Cámara de Diputados. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La celebración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 en la Cámara de Diputados derivó en una confrontación diputados de la oposición y de la mayoría morenista, marcada por acusaciones cruzadas sobre el uso y modificación de la Carta Magna.

¿Por qué se confrontaron diputados de oposición y Morena?

Durante la sesión conmemorativa, legisladores del PAN y del PRI acusaron a Morena de modificar la Constitución al “capricho de un solo hombre”, en referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El diputado del PRI, César Alejandro Domínguez, sostuvo que la Carta Magna nació para evitar la concentración del poder en una sola persona.

“Nuestra Carta Magna nace producto de una revolución contra el abuso, contra el caudillismo y contra la concentración del poder en una sola persona. Nació para que nunca más un presidente se creyera dueño del país. Su espíritu no fue el de la concentración del poder sino el de su contención. Seamos claros, nuestra Constitución no fue diseñada para obedecer presidentes, sino para contenerlos”.

¿Qué reclamó el PAN sobre las reformas constitucionales?

La diputada panista Tania Palacios afirmó que, pese a las modificaciones impulsadas por Morena, la inseguridad y la violencia continúan en aumento en el país.

“¿Dónde está la Constitución cuando el crimen controla el territorio, cuando la extorsión es rutina, cuando las madres buscan solas? Pasamos de ser pionera en derechos sociales al laboratorio de deformaciones, no para actualizar un pacto, sino para torcerlo”.

¿Cómo respondió Morena a las acusaciones?

En respuesta, legisladores de Morena recordaron que durante los gobiernos del PRI y del PAN la Constitución fue modificada en al menos 490 ocasiones, con el objetivo —dijeron— de quitarle su sentido social y ponerla al servicio de intereses económicos.

El diputado Leonel Godoy señaló que ambos partidos se apoyaron mutuamente para transformar la Constitución en un instrumento del neoliberalismo.

“Por eso se les llama claramente PRIAN. Esa Constitución neoliberal tiene que ser modificada para recuperar la soberanía nacional y los recursos naturales para el pueblo, y para que la conducción política de este país nunca más obedezca intereses políticos o económicos”.

¿Qué plantearon PT y Movimiento Ciudadano?

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, llamó a la oposición a defender al país sin pedir la intervención de extranjeros para resolver problemas internos.

Por su parte, diputados de Movimiento Ciudadano solicitaron el respaldo de todas las fuerzas políticas para aprobar la reforma que reduzca la jornada laboral semanal.

La emecista Patricia Mercado afirmó que esta es una oportunidad histórica para actualizar la Constitución y restablecer su papel como instrumento de equilibrio entre los factores de la producción.

