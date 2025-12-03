¿Adiós al T-MEC? Trump amenaza con dejar expirar el acuerdo en lugar de renegociarlo.

Donald Trump dijo que otros países se están aprovechando de Estados Unidos / The Washington Post

En vísperas de la renegociación T-MEC del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la posibilidad de que éstas no se lleven a cabo, y en cambio podría dejar que expire.

“Expira en aproximadamente un año y lo dejaremos expirar, o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá. Pero miren, México y Canadá se han aprovechado de los Estados Unidos como casi todos los demás países, con toda honestidad”. — Donald Trump

¿Qué dijo Trump sobre el futuro del tratado?

Para Trump, el país tiene una deuda de 38 billones de dólares porque tenían “gente estúpida” en el gobierno, y será gracias a los aranceles que se comenzará a pagar esa deuda.

También celebró que las empresas automotrices estén abandonando México y Canadá y se establezcan en Estados Unidos, situación impulsada por las altas tasas de aranceles.

“Stellantis y Ford y General Motors, grandes empresas, no estarían aquí hoy si no tuviéramos aranceles. Estarían construyendo sus plantas en México y otros lugares… Se están yendo porque estafaron a nuestro país, nos quitaron nuestros negocios y ahora, debido a los aranceles, todos están regresando. Así que es algo grandioso”. — Donald Trump

¿Cómo justifica Trump el uso de aranceles?

El presidente de Estados Unidos aseguró que se está “encontrando dinero en nuestro país que nunca supieron que existía”, y detalló que el país recibió 30 mil millones de dólares por el concepto de aranceles.

Ante estos resultados, defendió la imposición del impuesto y expresó su deseo porque la Corte Suprema entienda su importancia, ya que sería una amenaza para el país el hecho de declarar su inconstitucionalidad.

“La gente que presentó ese caso es gente mala. Son gente muy mala, odian a nuestro país, representan a países extranjeros, incluida China… Conozco a algunos de ellos y son escoria, en mi opinión, son escoria, son escoria absoluta y no están demandando por ninguna buena razón. Solo están demandando para ver si pueden detenerlo porque ganan dinero si a este país le va mal”. — Donald Trump

