Con disculpas y a contrarreloj, Clara Brugada inaugura el Jardín Flotante “Tlallipan” en Calzada de Tlalpan

Con disculpas y a contrarreloj, fue abierto el Jardín Flotante Tlallipan, un espacio que además de ser un corredor de 1.8 kilómetros sobre Calzada de Tlalpan, buscará brindar opciones desde prevención de salud, entretenimiento y más, para los habitantes o visitantes de la Ciudad de México.

La Jefa de Gobierno de la Capital, Clara Brugada comentó que este proyecto democratiza dicha zona en favor de los peatones.

“En Tlalpan ya no hay un solo modo de transporte, aquí se encuentran quienes camina, quienes pedalean, quienes viajan en transporte público y quienes usan vehículos privados, esto es democracia urbana, así mismo igual que Tlalpan, será la arteria más multimodal de la Ciudad, este parque será el espacio más multifuncional, esta será la primera utopía flotante para el arte, la cultura y los cuidados”.

¿Qué tramo del proyecto elevado ya se encuentra abierto al público?

A pesar que el proyecto abarcará del Metro Pino Suárez a Chabacano, este domingo, tuvo una apertura sólo hasta San Antonio.

En su mensaje la Mandataria Capitalina aseguró que con ello comienza la entrega de obras en la región.

“Este jardín que está encima del Metro y se construyó encima del Metro, ayuda al Metro porque sabemos que con esta obra evitamos, reducciones de velocidad en el Metro por lluvias. El día de hoy no sólo entregamos el parque, entregamos todas las obras que hicimos sobre Calzada de Tlalpan. Esta recuperación integral de Calzada de Tlalpan, que incluye, construcción de una de las ciclovías más grandes de la ciudad, 34 kilómetros… rehabilitación y modernización de la línea 2 del metro que en los próximos días vamos a seguir entregando”.

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¿Cuáles fueron las disculpas que ofreció la jefa de Gobierno?

Ante la polémica por las inconformidades de los habitantes de Calzada de Tlalpan y los conflictos vehiculares, Brugada Medina ofreció disculpas.

“Quiero agradecer, quiero pedir disculpas a todas las personas que por esta obra, sufrieron, a los que transitan por Tlalpan, a todos aquellos que por meses estuvieron afectados por la obra, eso pasa cuando hay obras. Hoy se concluye y sabemos que este beneficio que tiene esta obra dejará de lado todos esos sufrimientos para goce y disfrute de toda la población”.

¿Qué servicios y actividades gratuitas ofrecerá el Jardín Flotante Tlallipan?

El Jardín Flotante Tlallipan funcionará de cinco de la mañana a las cero horas. cuenta con talleres y actividades para las personas mayores, así como aquellas de carácter preventivo, desde atención a la salud y laboratorios, hasta mastografías, además de un Cuenco para las Emociones, destinado al bienestar mental.

Entre otros servicios y actividades se encuentran el huerto urbano, mercado asequible, productos saludables, consultorios para el bienestar animal y una tortillería de maíz nativo, comedor popular, lavanderías públicas gratuitas, espacios para cuidados de las niñas y los niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Anunció la instalación de un Centro Libre y Siemprevivas para el acompañamiento a mujeres en situación de violencia, por lo que afirmó que el parque “ayuda a saltar por encima del machismo y del patriarcado, y refleja nuestra convicción de que el urbanismo transformador sólo puede ser feminista”.

Al destacar que este espacio cuenta con más de 100 mil plantas y más de 2 mil arbustos y árboles, aseguró que el parque elevado se convierte en el jardín polinizador más largo de toda la ciudad. En materia cultural, indicó que en una de sus áreas conecta con la que será la Universidad de las Artes, por lo que se consolidará como un camino de estudiantes. Además, ofrecerá funciones de cine bajo las estrellas, a través de una pantalla monumental.

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