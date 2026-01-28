Ebrard en Washington: Los puntos clave de la primera reunión de alto nivel para el T-MEC
Durante una visita a Washington, se abordaron avances y próximos pasos de la revisión T-MEC, así como temas de aranceles, reglas de origen y cadenas de suministro.
De visita en Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para dialogar sobre las relaciones comerciales bilaterales y la próxima revisión del T-MEC.
Así lo dio a conocer el propio Ebrard a través de un video difundido en sus redes sociales.
¿Qué temas se abordaron en la reunión sobre el T-MEC?
“Ya hemos avanzado muchos temas previamente para que la revisión vaya lo más rápido posible, lo mejor posible, y bueno, estuvimos conversando sobre ese tema, sobre aranceles, la sección dos treinta y dos, cómo está evolucionando la industria automotriz, los temas relativos a la exportación e importación entre los Estados Unidos y México”.— Marcelo Ebrard
Ambas partes, dijo, reconocieron avances sustanciales en los últimos meses y acordaron continuar una interlocución intensa para abordar las barreras no arancelarias.
¿Qué cambios se analizan en la Revisión Conjunta del T-MEC?
Además, coincidieron en iniciar discusiones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas en el marco de la primera Revisión Conjunta del T-MEC, entre ellas el fortalecimiento de las reglas de origen para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos, y una mayor alineación de la política comercial externa para defender a los trabajadores y productores de Estados Unidos y México, y para combatir el dumping persistente de bienes manufacturados en nuestra región.
“También hablamos sobre minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro. Son de los temas que hoy conversamos, y pienso que fue muy buena reunión para empezar el año”.— Marcelo Ebrard
Esta mañana durante su diaria conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la Presidente Claudia Sheinbaum a pregunta expresa dio a conocer que Ebrard se encontraba en Washington.