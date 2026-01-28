Ebrard en Washington: Los puntos clave de la primera reunión de alto nivel para el T-MEC

De visita en Washington, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para dialogar sobre las relaciones comerciales bilaterales y la próxima revisión del T-MEC.

Así lo dio a conocer el propio Ebrard a través de un video difundido en sus redes sociales.

Avances de hoy en Washington: pic.twitter.com/MVtxvRkaQW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 28, 2026

¿Qué temas se abordaron en la reunión sobre el T-MEC?

“Ya hemos avanzado muchos temas previamente para que la revisión vaya lo más rápido posible, lo mejor posible, y bueno, estuvimos conversando sobre ese tema, sobre aranceles, la sección dos treinta y dos, cómo está evolucionando la industria automotriz, los temas relativos a la exportación e importación entre los Estados Unidos y México”. — Marcelo Ebrard

Ambas partes, dijo, reconocieron avances sustanciales en los últimos meses y acordaron continuar una interlocución intensa para abordar las barreras no arancelarias.

Ampliar

¿Qué cambios se analizan en la Revisión Conjunta del T-MEC?

Además, coincidieron en iniciar discusiones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas en el marco de la primera Revisión Conjunta del T-MEC, entre ellas el fortalecimiento de las reglas de origen para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos, y una mayor alineación de la política comercial externa para defender a los trabajadores y productores de Estados Unidos y México, y para combatir el dumping persistente de bienes manufacturados en nuestra región.

“También hablamos sobre minerales críticos y la seguridad de las cadenas de suministro. Son de los temas que hoy conversamos, y pienso que fue muy buena reunión para empezar el año”. — Marcelo Ebrard

Esta mañana durante su diaria conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la Presidente Claudia Sheinbaum a pregunta expresa dio a conocer que Ebrard se encontraba en Washington.

Síguenos en Google News y encuentra más información