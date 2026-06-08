Elecciones en Coahuila 2026: PRI se perfila para ganar los 16 distritos del Congreso Estatal

Avanza el cómputo oficial tras la jornada electoral en Coahuila y con el 88.42 por ciento de las actas contabilizadas, la alianza conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) se perfila para obtener la victoria en los 16 distritos de mayoría relativa que integran el Congreso local.

Según el reporte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con corte a las 23:00 horas de este domingo 7 de junio, se registró una participación ciudadana del 50.61 por ciento del padrón electoral; una cifra que supera los registros de los procesos de 2014 y 2021, donde la afluencia en las urnas no alcanzó el 40 por ciento.

Respecto al desarrollo de los comicios, las autoridades del Instituto Nacional Electoral reportaron un saldo de 119 incidencias menores, aunque ninguna de ellas representó una situación de gravedad.

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Al respecto, Miguel Castillo Morales, encargado del despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila, detalló que los imprevistos reportados fueron menores.

Subrayó que estas anomalías no guardan relación con las acusaciones del partido Morena, cuyos representantes denunciaron supuestos actos de intimidación contra sus militantes, ya que ningún incidente impidió el desarrollo libre de las elecciones.

¿Qué postura tomó el gobernador de Coahuila ante el desarrollo de los comicios?

Tras emitir su voto en la ciudad de Saltillo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas declaró que la jornada electoral se desarrollaba en completa calma y sin mayores contratiempos.

Atribuyó el orden y la alta afluencia de votantes al ambiente de paz y seguridad pública que se mantiene vigente en la entidad.

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“No queremos corruptos en Coahuila”, afirmó Alejandro Moreno

Por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, se apresuró a señalar la victoria del tricolor en los 16 distritos electorales.

Afirmó que el resultado favorable en las urnas, es un reflejo directo del respaldo ciudadano y la confianza hacia la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“No queremos al crimen organizado en Coahuila, no queremos a los corruptos en Coahuila, y por eso, sacamos a los cínicos y narcopolíticos de Morena de Coahuila... no solo se les ganó, se les barrió como debe de ser”, — , afirmó Alejandro Moreno.

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Nuevo partido se consolida como tercera fuerza política del estado

Finalmente, una de las grandes sorpresas del cómputo revelado por las autoridades electorales fue la votación obtenida por el partido Nuevas Ideas. Este organismo político de reciente creación captó el 5.89 por ciento de los sufragios emitidos.

Dicho porcentaje no solo le permitirá mantener su registro legal ante las autoridades de la entidad, sino también aspirar a una diputación por la vía plurinominal al consolidarse provisionalmente como la tercera fuerza política del estado, ubicándose solo por debajo del PRI y de Morena.

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