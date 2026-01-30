Reforma Electoral: Kenia López Rabadán pide una “discusión de Estado”

Kenia López Rabadán señaló que espera que México pueda continuar con legisladores que representen el sentir de millones de mexicanos. Foto: Redes Sociales

México. – La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció a favor de que si haya una reforma electoral, pero que sea producto de un debate público, de una discusión de Estado, que vaya más allá de la visión de un partido, que sea plural, incluyente que garantice la democracia y respeto al voto de los mexicanos.

Dijo que ojalá se envíe pronto la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum al recinto de San Lázaro para conocer su contenido y con certidumbre saber que se puede respaldar y que no.

EL RETO DEL CONGRESO: FORTALECER LA DEMOCRACIA Y RESPONDER A LA CIUDADANÍA



Esta semana, en el marco de la reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sostuvimos un espacio de diálogo, análisis y reflexión responsable sobre los temas que marcarán el próximo…

¿Cómo debe construirse una reforma electoral?

“Es una discusión es una discusión de Estado sobre el deber ser de las instituciones y de la democracia en México, y yo espero que podamos continuar con pesos y contrapesos, que podamos continuar con legisladores que representen el sentir de millones de mexicanos, que representen a quienes ganan y a quienes no ganan. Habíamos visto que al 46 por ciento de mexicanos les gusta la oposición y al 54 por ciento de los mexicanos les gusta el gobierno actual”. — Kenia López Rabadán

La legisladora panista señaló que hay millones de mexicanos que no militan en ningún partido, que pagan impuestos y esperan vivir en un país democrático.

La reforma electoral será un tema central y debe construirse con reglas claras, con inclusión y con un objetivo superior: fortalecer la democracia y proteger el voto ciudadano.



También vienen decisiones clave para nuestras instituciones y temas de alto impacto… pic.twitter.com/AZZupFfqgZ — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) January 28, 2026

¿Qué dijo sobre la violencia reciente en el país?

Cuestionada sobre la violencia de los últimos días que dejó varios muertos en un campo de fútbol en Guanajuato o el atentado contra dos diputados locales en Sinaloa, la diputada López Rabadán respondió que todo tipo de violencia es horrible, contra cualquier persona, ya sea de la clase política o un ciudadano común.

“La violencia siempre será terrible. No puede ser que alguien se sienta con el derecho de matar a unas personas en un campo de fútbol o intentar lastimar o dañar para toda la vida a un servidor público y no haya sanción, no haya castigo”. — Kenia López Rabadán

¿Qué diagnóstico hizo sobre la situación del país?

La presidenta de la Cámara de Diputados consideró que en México pasamos por una etapa triste en donde el derecho de las personas a vivir de manera libre, digna y segura no está garantizado y eso se debe corregir.

