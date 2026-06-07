Hoy No Circula 8 de junio: confirman qué autos no podrán circular este lunes en CDMX y Edomex

Evita multas: así aplica el Hoy No Circula este lunes en CDMX y Edomex. IA

Miles de automovilistas en la Ciudad de México y el Estado de México deberán revisar las restricciones del programa Hoy No Circula antes de salir este lunes 8 de junio de 2026.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene vigente el programa de restricción vehicular con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Por ello, algunos vehículos deberán permanecer fuera de circulación durante gran parte del día.

Si tienes dudas sobre si tu automóvil puede circular este lunes, aquí te explicamos qué placas descansan, cuáles son las excepciones y cuánto podrías pagar de multa en caso de incumplir la medida.

¿Qué autos no circulan este lunes 8 de junio en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este lunes deberán suspender su circulación los vehículos con las siguientes características:

Engomado amarillo.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa ambiental. El horario de restricción es de las 05:00 a las 22:00 horas.

Además, los vehículos foráneos sin holograma reconocido también pueden estar sujetos a limitaciones de circulación en determinados horarios.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los automóviles están obligados a respetar la restricción.

Las autoridades del Estado de México y la Ciudad de México señalan que pueden circular con normalidad:

Vehículos con holograma 00.

Vehículos con holograma 0.

Autos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Unidades de emergencia.

Vehículos que transportan o son conducidos por personas con discapacidad debidamente acreditadas.

Transporte escolar autorizado y servicios funerarios en funciones específicas.

En caso de una contingencia ambiental, las restricciones pueden modificarse y aplicarse medidas extraordinarias conocidas como Doble Hoy No Circula. Sin embargo, hasta este momento no existe una contingencia activa que altere la operación normal del programa para este lunes.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2026?

Los conductores que circulen cuando su vehículo tiene prohibido hacerlo pueden recibir sanciones económicas equivalentes a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Durante 2026, esto representa multas que pueden superar los 3 mil pesos, además del riesgo de que el automóvil sea remitido al depósito vehicular.

Por esta razón, las autoridades recomiendan consultar diariamente las disposiciones oficiales del programa, especialmente durante la temporada de altas temperaturas y ozono, cuando aumentan las probabilidades de contingencias ambientales.

Antes de salir de casa este lunes 8 de junio, verifica el holograma, el color del engomado y la terminación de tu placa. Unos minutos de revisión pueden evitar multas, pérdida de tiempo y complicaciones durante tu trayecto en la Ciudad de México y el Estado de México.