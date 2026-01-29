Ebrard revela detalles de la llamada Sheinbaum-Trump y el futuro del T-MEC

Tras la reciente llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense, Donald Trump, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reveló que las consultas trilaterales presentan un avance del 90%.

Con su peculiar optimismo, el Secretario de Economía Marcelo Ebrard, pronosticó que el tratado trilateral de comercio con Estados Unidos y Canadá continuará.

¿Por qué confía el gobierno en la continuidad del tratado?

“¿Por qué creo que el tratado va a seguir adelante? Porque es lo que me han dicho las autoridades de Estados Unidos. Entonces, pues estamos en ese proceso, ya estamos en consulta. Ayer tuvimos nuestra primera reunión de trabajo, y ya sabemos cuál va ser el rumbo y tenemos que terminar este año, como está previsto. Entonces, por eso soy optimista”. — Marcelo Ebrard

El funcionario mexicano agregó que la estructura primordial del tratado va a salir adelante, y en los próximos meses se van a detallar los protocolos adicionales. Se inicio otra etapa para la renegociación en tiempo y forma, afirmó Ebrard.

¿Qué papel juega la relación bilateral con Estados Unidos?

Para respaldar lo anterior Ebrard se refirió a la llamada que tuvo la presidenta Sheinbaum la mañana de este jueves con su homólogo estadounidense Donald Trump la cual calificó como “la mejor conversación telefónica” que ha tenido la mandataria mexicana con su par de Estados Unidos.

“¿Por qué soy optimista? Mira, hace un año, si tú ves la llamada que acaba de ocurrir hoy del presidente Trump y la presidenta de Sheinbaum, Fue muy exitosa. ¿Ven lo que puso el presidente Trump? Es, de las llamadas que ha hecho nuestra presidenta con el presidente Trump, creo que es una de las mejores, a lo que hubo hoy. Entonces, eso te habla de de una buena, muy buena relación, a pesar todas las dificultades". — Marcelo Ebrard

Nuestras cifras de exportación, que se dieron a conocer, reportan un crecimiento de siete punto seis. Para quienes nos están siguiendo o vean esta nota, quiere decir que en la época más proteccionista que nos ha tocado vivir desde los años treinta del siglo pasado, hemos logrado que nuestras exportaciones sigan avanzando. Pues, es un gran logro para México. Por eso soy optimista, reiteró el Secretario de Economía.

¿Cuál es el avance de las consultas rumbo a la revisión del T-MEC?

El funcionario informó que se han resuelto el 90 por ciento de las exigencias de las consultas realizadas en México y Estados Unidos rumbo a la revisión T-MEC y mantiene la postura de que seguirá adelante el acuerdo comercial trilateral.

“Ya avanzamos mucho, decía yo ayer, para ser específico, los cincuenta y cuatro temas que planteó Estados Unidos, los doce que planteamos nosotros, tienen ya un avance superior al noventa por ciento, y ahí encontramos puntos de acercamiento. Y entonces, lo que sigue por delante es, pues, que tengamos claro qué es lo que queremos tener como resultado final de la revisión del tratado”. — Marcelo Ebrard

Agregó que el gobierno del presidente Trump quiere realizar cambios a las reglas de origen en la industria automotriz, así como otras cuestiones en materia laboral, entre otras, pero no han especificado los detalles, puntualizó Ebrard Casaubón.

El titular de Economía adelantó que en marzo próximo se tendrá una reunión con su homólogo canadiense para avanzar en las cuestiones de comercio trilateral y también se tendrá la visita de mil 300 empresarios de la nación de la hoja de arce.

