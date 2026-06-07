Alerta en el Pacífico: Depresión tropical Dos-E se ubica frente a Guerrero

A las 15:15 horas, tiempo del centro de México, la depresión tropical Dos-E se localizó aproximadamente a 135 kilómetros (km) al sur de Acapulco, y a 135 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noreste, a seis km/h.

¿Qué otros estados registrarán afectaciones por la depresión tropical Dos-E?

Los desprendimientos nubosos de la depresión tropical ocasionarán lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en regiones de Guerrero (oeste y costa); lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en zonas de Michoacán (sureste y costa) y Oaxaca (suroeste); y lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en áreas de Jalisco (sur), Colima, Guanajuato (sureste), Ciudad de México, Estado de México (norte y suroeste), así como el sur de Morelos.

Asimismo, originará rachas de viento de 60 a 80 km/h en las costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca; de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y oleaje de 3 a 4 metros (m) de altura en costas de Guerrero y Oaxaca, y de 2 a 3 m en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

¿Cuáles son las recomendaciones de Protección Civil ante el temporal?

Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos de América, estableció zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

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