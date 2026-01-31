¿Qué cambiará en el T-MEC? Ebrard revela los ajustes del tratado y lanza una ambiciosa meta para 2026

México no sólo apuesta a la renovación del tratado comercial con Estados Unidos, sino con otras regiones como mantener la Alianza del Pacífico

Tras una intensa jornada de negociaciones con Estados Unidos y Canadá, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el T-MEC se mantiene firme, aunque con renovaciones estratégicas en su contenido.

Luego de su participación en la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, el responsable de la política económica reiteró que el T-MEC sobrevivió tras largas e intensas negociaciones con sus contrapartes estadounidenses y canadienses.

#EnVivo Continuamos con los trabajos de la 4.ª Plenaria del Grupo Parlamentario de MORENA, con la participación del titular de @SE_mx, @m_ebrard. https://t.co/FkPFappFFh — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 31, 2026

¿Por qué se mantendrá vigente el T-MEC tras las negociaciones?

“Entonces, nos ha ido bien porque hace un año nos decían les vamos a poner 25 a todo, y no va haber tratado y ahora el 85 por ciento de lo que exportamos no tienen arancel. El tratado sobrevivió, ya estamos terminando las consultas de cada país”.

“Mi pronóstico es que el tratado sigue adelante y habrá contenido distintos, bueno, no va a ser exactamente como está, pero pienso que va a ser muy similar a cómo está con algunos ajustes que hagamos”. — Marcelo Ebrard

📊 El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard @m_ebrard nos acompañó en la 4ta Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena. Resaltó que lo más importante de su labor, impulsada por la presidenta @Claudiashein , es la reducción de la pobreza: para eso trabajamos. Hoy hay avances… pic.twitter.com/CEkLLvFf3W — Gabriela Jimenez (@GabyJimenezMX) January 31, 2026

¿Qué otros acuerdos comerciales impulsa México además del T-MEC?

El titular de Economía aclaró que México no sólo apuesta a la renovación del tratado comercial con Estados Unidos, sino con otras regiones como mantener la Alianza del Pacífico, con la Unión Europea, y también con Asia, que incluye a Japón, Corea del Sur y países del sudeste asiático.

El funcionario habló sobre el crecimiento económico del país y dijo que en 2025 el PIB registró un breve incremento, pero que en este 2026 se crecerá al doble y se seguirá apostando a la reducción de la pobreza.

