Irán anuncia cierre del estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en Líbano

Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel en el sur de Líbano, al considerarlos una violación de su acuerdo con Estados Unidos.

En un comunicado, el mando militar central iraní anunció que el estrecho será cerrado al paso de navíos y señaló que este primer paso, es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo.

También advirtió que, si la agresión continuaba, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Trump asegura que firmará acuerdo con Irán este domingo y que Ormuz se abrirá

Las Fuerzas Armadas iraníes responsabilizaron a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, según informó la agencia IRNA.

“En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones”, declaró en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

El Cuartel denunció la “despiadada matanza” y el desplazamiento de cientos de miles de personas en Líbano, y criticó que las fuerzas israelíes no se han retirado de los territorios del sur del país.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán queda suspendido y sin nueva fecha; Suiza sigue dispuesta a recibir a las partes

¿Por qué Irán decidió cerrar el estrecho de Ormuz?

El nuevo cierre del estratégico del Estrecho de Ormuz se produce casi una semana después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo provisional para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y reabrir el paso marítimo, bloqueado por Teherán desde el comienzo de la guerra, el 28 de febrero.

Washington respondió posteriormente con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes a mediados de abril.

¿Qué ocurrió tras los ataques en el sur de Líbano?

Al menos 16 personas sin vida dejaron este sábado los ataques de Isarel en el sur de Líbano, entre ellos, dos menores, horas después de que se reportara un alto el fuego.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Trump en el G7: líderes de opinión destacan sus choques, cambios de postura y protagonismo en la cumbre

La Agencia Nacional de Noticias libanesa, de propiedad estatal, informó que la ofensiva alcanzó la localidad de Nabatiyeh, en el sur del país, y aldeas cercanas.

Al menos siete personas permanecían atrapadas bajo los escombros.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Parastoo Ahmadi, la cantante iraní castigada con 74 latigazos por cantar sin velo en un concierto virtual

Los mediadores se apresuraban a parar los enfrentamientos entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, después de que un intenso intercambio causó el viernes la muerte de al menos 47 personas en Líbano y cuatro soldados israelíes.

Un funcionario militar israelí afirmó que Hezbollah había disparado más de 50 proyectiles contra las fuerzas rivales en el sur de Líbano durante la noche, lo que llevó al ejército a comenzar a atacar al grupo.

El ejército señaló que atacó decenas de objetivos y a miembros de Hezbollah en el sur de Líbano, incluidas posiciones de lanzamiento de cohetes y centros de mando de la milicia.

Síguenos en Google News y encuentra más información.