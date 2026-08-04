La Batiseñal se enciende en CDMX: Expo Caballero Oscuro reunirá a los fans de Batman con entrada gratis

Un fin de semana para los guardianes de Gotham

La Ciudad de México volverá a convertirse en el punto de encuentro de miles de seguidores de Batman. La Expo Caballero Oscuro celebrará su séptima edición los próximos 8 y 9 de agosto en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los visitantes podrán disfrutar de un programa repleto de actividades dedicadas al legendario héroe de Gotham.

Con entrada completamente gratuita, el evento abrirá sus puertas de 11:00 a 18:00 horas, consolidándose como uno de los encuentros temáticos más esperados por los amantes de los cómics, el cine y la cultura geek.

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Mucho más que una exposición

La Expo Caballero Oscuro no se limita a exhibir figuras o coleccionables. Durante los dos días habrá espacios para que los asistentes participen en torneos de videojuegos, disfruten de música en vivo, recorran una zona de expositores con artículos temáticos y convivan con decenas de cosplayers que darán vida a los personajes más emblemáticos del universo de Batman.

Mx - Expo Caballero Oscuro. (Photo by Roy Rochlin/Getty Images) / Roy Rochlin Ampliar

Uno de los mayores atractivos será la presencia del Batimóvil, una de las piezas favoritas del público, donde los asistentes podrán tomarse fotografías y revivir algunas de las escenas más memorables del superhéroe creado por Bob Kane y Bill Finger.

Además, habrá juegos de mesa y actividades pensadas para todas las edades, por lo que tanto niños como adultos podrán encontrar una experiencia acorde a sus intereses.

El homenaje comienza antes del evento

La celebración del Caballero Oscuro iniciará incluso antes del fin de semana principal. Como parte de las actividades previas, el Centro Cultural Futurama organizó un ciclo de cine dedicado a Batman, cuyas funciones comenzaron desde finales de julio y continuarán hasta el 7 de agosto.

A ello se suman conferencias especiales enfocadas en la historia del personaje, su evolución en los cómics, el cine y la televisión, así como su impacto dentro de la cultura popular. Estas actividades buscan ofrecer una experiencia más completa para quienes desean conocer a fondo la trayectoria del vigilante de Gotham.

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Un evento para toda la familia

Con el paso de los años, la Expo Caballero Oscuro se ha convertido en una tradición para la comunidad fan de Batman en la capital del país. Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por aficionados hoy reúne a coleccionistas, cosplayers, artistas y familias enteras que comparten el gusto por uno de los superhéroes más icónicos de DC Comics.

Mx - Expo Caballero Oscuro. / neilkendall Ampliar

La combinación de exhibiciones, actividades interactivas y acceso gratuito ha permitido que cada edición atraiga a nuevos visitantes, convirtiéndose en una excelente opción para disfrutar el verano sin salir de la ciudad.

Quienes deseen asistir únicamente deberán acudir al Centro Cultural Futurama, ubicado en Otavalo 7, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, durante el 8 y 9 de agosto, para sumergirse en el universo del Caballero Oscuro y responder, una vez más, al llamado de la Batiseñal.