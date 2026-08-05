Niño migrante en Ceuta suplica a militar español no ser devuelto a Marruecos | VIDEO

Un video grabado en la frontera entre Ceuta y Marruecos ha generado una fuerte reacción en redes sociales y reavivado el debate sobre la crisis migratoria en la frontera sur de España. En las imágenes se observa a un niño marroquí de aproximadamente 12 años rogando entre lágrimas a un militar español que no lo devuelva a su país.

El menor, identificado en medios españoles como Mohamed, fue localizado después de cruzar a Ceuta sin la compañía de un adulto. Mientras era escoltado hacia la zona fronteriza, repetía desesperadamente frases como “No, Marruecos, no” y pedía permanecer en territorio español. La escena quedó registrada en video y rápidamente se viralizó.

🔴 ESPAÑA 🇪🇸 | Conmovedor, niño marroquí de 12 años llora y suplica a las tropas en Ceuta que no lo envíen a casa (Marruecos).



Llegó acompañado durante Ceuta, pero más tarde lo dejaron solo.



Un Teniente Coronel, vio la escena y prefirió entregar a la Guardia Civil española tomó… pic.twitter.com/keeYB1wU4N — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) August 5, 2026

¿Qué pasó con el niño migrante que suplicó no regresar a Marruecos?

De acuerdo con reportes de medios españoles y autoridades presentes en el lugar, el menor lloraba desconsoladamente mientras era conducido por efectivos del Ejército español.

Durante el incidente, varias personas que se encontraban cerca explicaron a los militares que el niño viajaba sin familiares ni acompañantes, un dato clave porque la legislación española y los protocolos internacionales establecen una protección especial para los menores extranjeros no acompañados.

Ante esa información, un mando militar ordenó detener el procedimiento de devolución para verificar la situación del menor.

Posteriormente, agentes de la Guardia Civil asumieron su custodia y el niño fue entregado a personal de la Cruz Roja para recibir atención médica y protección, evitando que fuera retornado de inmediato a Marruecos.

¿Por qué no podían devolver al menor de inmediato?

En España, los menores extranjeros no acompañados cuentan con una protección legal específica. Antes de cualquier posible repatriación, las autoridades deben confirmar su edad, identidad, situación familiar y garantizar que cualquier decisión respete el interés superior del menor.

Por ello, la intervención de los militares y posteriormente de la Guardia Civil permitió detener una devolución que, de confirmarse que el niño viajaba solo, no podía ejecutarse de manera inmediata conforme al procedimiento legal vigente.

El caso también ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre las llamadas “devoluciones en caliente”, una práctica cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos cuando involucra a menores de edad.

La crisis migratoria en Ceuta sigue bajo presión en 2026

El episodio ocurre en medio de una de las mayores presiones migratorias registradas recientemente en Ceuta. Durante los últimos días de julio y los primeros de agosto de 2026, miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español.

Aunque gran parte de los migrantes regresó posteriormente a territorio marroquí, cientos de menores permanecen bajo protección en Ceuta mientras las autoridades españolas gestionan su situación y buscan reubicarlos conforme a la legislación vigente. El Gobierno español ha destinado recursos extraordinarios para atender esta emergencia humanitaria y continúa coordinando el traslado de menores a otras comunidades autónomas.

El video del niño suplicando permanecer en España se ha convertido en una de las imágenes más impactantes de esta nueva crisis migratoria y ha reabierto el debate sobre la protección de los menores, el control fronterizo y las obligaciones humanitarias de los Estados frente a quienes cruzan la frontera en busca de una mejor oportunidad.