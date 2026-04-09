Netanyahu busca negociar con Líbano sin detener la guerra contra Hezbolá

La tensión en Medio Oriente continúa. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a su gabinete iniciar negociaciones directas con Líbano “lo antes posible”, en un intento por contener la escalada con Hezbolá, aunque sin frenar las operaciones militares en curso. La medida responde tanto a solicitudes del gobierno libanés como a la presión internacional para evitar un conflicto regional de mayor alcance.

El anuncio llega en un momento de alta sensibilidad global, donde esta misma semana Estados Unidos pactó una tregua momentánea, de dos semanas, con Irán. En este escenario, la apertura al diálogo entre Israel y Líbano se interpreta como un movimiento pragmático, aunque limitado.

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Israel busca negociar sin detener la ofensiva

A pesar del llamado al diálogo, el gobierno israelí ha dejado claro que no pausará su ofensiva contra Hezbolá. Netanyahu ha reiterado que las operaciones militares continuarán “con fuerza”, lo que evidencia una estrategia dual que combina presión bélica y la búsqueda a una salida diplomática.

Claves del conflicto, antecedente y las negociaciones

Israel y Hezbolá mantienen enfrentamientos activos desde marzo de 2026

Líbano ha solicitado negociaciones directas de forma reiterada

Hezbolá rechaza el diálogo si no hay alto el fuego previo

La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, presiona para reducir la escalada

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Un diálogo con viabilidad limitada

Aunque las negociaciones podrían arrancar en los próximos días, el contexto no es favorable. La negativa de Hezbolá a sentarse sin condiciones previas y la continuidad de los ataques reducen las probabilidades de avances inmediatos. Aun así, el anuncio marca un punto de inflexión en una crisis que mantiene en alerta a la comunidad internacional.