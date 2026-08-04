Volcán de Fuego intensifica su erupción en Guatemala y obliga a evacuar comunidades

El volcán de Fuego expulsa lava y ceniza durante una erupción. / Anadolu

El volcán de Fuego, uno de los más activos de Guatemala, registró un incremento de su actividad eruptiva y provocó la evacuación preventiva de habitantes de al menos dos comunidades situadas en sus faldas.

Las autoridades trasladaron a residentes de El Porvenir y Las Lajitas ante el cambio de dirección del material piroclástico y el riesgo asociado con nuevas explosiones. La Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres de Sacatepéquez declaró alerta roja departamental tras más de 24 horas de actividad intensa.

Erupción del volcán de Fuego activa protocolos de emergencia

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología informó que el actual episodio explosivo comenzó el 2 de agosto y aumentó su intensidad durante las horas posteriores.

Las columnas de gas y ceniza alcanzaron hasta seis mil metros sobre el nivel del mar, mientras los flujos volcánicos descendieron por diversas barrancas del cono. Protección civil activó planes de respuesta y mantuvo vigilancia permanente en las zonas de mayor riesgo.

Volcán de Fuego en erupción el 4 de abril de 2023 en Guatemala. / Victor LOCHON Ampliar

Evacuaciones preventivas en comunidades cercanas

Bomberos Voluntarios de Antigua Guatemala explicaron que los desalojos comenzaron durante la noche, luego de que el material piroclástico modificó su trayectoria.

Reportes preliminares señalan que menos de cien personas salieron de sus viviendas, aunque las autoridades todavía no publicaron una cifra oficial. Los equipos de emergencia habilitaron medidas preventivas ante la posibilidad de una nueva fase eruptiva.

El volcán de Fuego expulsa lava y ceniza durante una erupción cerca de Alotenango, Guatemala. / Anadolu Ampliar

Ceniza se extiende hasta 130 kilómetros

La actividad del volcán provocó dispersión de ceniza hacia el occidente de Guatemala, con un alcance estimado de hasta 130 kilómetros.

Las autoridades recomendaron a la población proteger ojos y vías respiratorias, cubrir depósitos de agua y evitar zonas cercanas a barrancas por el riesgo de flujos de lodo o material volcánico.

Miembros de los servicios de emergencia permanecen junto a una ambulancia mientras el volcán de Fuego entra en erupción al fondo, en Alotenango, Guatemala. / Anadolu Ampliar

Los expertos prevén que la intensidad podría disminuir durante las próximas 24 a 72 horas, aunque el pronóstico depende de la evolución del sistema volcánico.

¿Dónde se ubica el volcán de Fuego?

El volcán se encuentra entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, cerca de 50 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.

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Forma parte de los tres sistemas volcánicos con mayor actividad del país, junto con Pacaya y Santiaguito. Guatemala cuenta con 32 volcanes y mantiene una red permanente de vigilancia sísmica y volcánica.