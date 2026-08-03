Jubilación a los 55 años para hombres: Sheinbaum decretó nueva edad de retiro para nacidos en 1979

Los hombres nacidos en 1979 serán la primera generación que podrá alcanzar la edad mínima de jubilación de 55 años establecida en el decreto impulsado por Claudia Sheinbaum para trabajadores del ISSSTE.

A lo largo de las distintas notas que hemos publicado aquí en W Radio sobre el decreto presidencial de Claudia Sheinbaum, hay un punto que ha llamado especialmente la atención. Las diferencias en las reglas de jubilación entre hombres y mujeres. Y es que, si revisamos la tabla oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación, podemos confirmar que los hombres nacidos en 1979 destacan porque serán la primera generación que podrá llegar a la nueva edad mínima definitiva de 55 años.

Ojo, porque el beneficio no llega solo por haber nacido en 1979. Te explico.

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La ecuación de 2034 y por qué los nacidos en 1979 cobran relevancia

La razón por la que los hombres nacidos en 1979 toman relevancia dentro de esta reforma tiene que ver con el momento en que se cruzan dos factores, su edad y el calendario que fijó el Gobierno federal. El decreto estableció una reducción gradual por trienios que llegará a su última etapa a partir del 1 de enero de 2034.

Ese año, los hombres nacidos en 1979 cumplirán 55 años. Y como 2034 también marca el momento en que la edad mínima quedará de forma definitiva en 55 años para hombres y 53 para mujeres, esta será la primera generación que coincidirá con ese nuevo límite, siempre que reúna todos los requisitos establecidos por la ley.

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Los requisitos que deberán cumplir los hombres nacidos en 1979

Cumplir 55 años en 2034 no será suficiente para iniciar el trámite de jubilación. Para acceder a este beneficio, el expediente ante el ISSSTE deberá cumplir tres condiciones fundamentales:

Primero, será necesario acreditar al menos 30 años de servicio cotizados al Estado. En la práctica, quienes busquen jubilarse a los 55 años en 2034 tendrían que haber comenzado su carrera en el servicio público alrededor de 2004 o incluso antes.

Segundo, la plaza deberá permanecer dentro del régimen del Artículo Décimo Transitorio. Si durante la reforma al ISSSTE de 2007 el trabajador decidió cambiarse al sistema de cuentas individuales administrado por una Afore o aceptó el bono de pensión, este esquema de jubilación ya no le aplicará.

Tercero, la pensión se calculará conforme a las reglas del Artículo Décimo Transitorio y se financiará con recursos públicos. Esto significa que no dependerá del dinero acumulado en una cuenta individual administrada por una Afore.

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