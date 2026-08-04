La KeBuena multiplica por mil tu promedio: así puedes ganar una beca de hasta 10 mil pesos

Las Becas La KeBuena reconocen el esfuerzo académico de estudiantes de primaria y secundaria con apoyos económicos de hasta 10 mil pesos.

Sacar buenas calificaciones sí se recompensa. Durante agosto, La KeBuena 92.9 FM, nuestra estación hermana, busca reconocer el esfuerzo de tus hijos con una beca que multiplica por mil su promedio final de primaria o secundaria del ciclo escolar 2025-2026.

La KeBuena multiplica tu promedio por mil: ¿quiénes pueden participar por una beca?

La convocatoria está pensada para niñas, niños y adolescentes que terminaron el ciclo escolar con buenos resultados y que buscan obtener uno de los apoyos económicos que la estación estará entregando durante agosto. Estos son los requisitos para participar:

Que tu hijo o hija estudie primaria o secundaria.

Haber terminado el ciclo escolar más reciente.

Tener un promedio final de 8, 9 o 10.

Registrarse en la plataforma oficial de La KeBuena.

Estar al pendiente de la programación en vivo de La KeBuena 92.9 FM para conocer las dinámicas de participación.

Regresan las becas de La KeBuena: ¿cuánto dinero puede recibir tu hijo según su promedio?

El apoyo económico dependerá de la calificación final que haya obtenido tu hijo o hija.

Promedio de 8: recibe 8 mil pesos.

Promedio de 9: recibe 9 mil pesos.

Promedio de 10: recibe 10 mil pesos.

Así de simple. La KeBuena multiplica el promedio por mil para premiar el esfuerzo, la dedicación y las ganas de seguir adelante de los estudiantes que destacaron durante el ciclo escolar.

¿Cómo registrarte para participar en las Becas La KeBuena?

El registro se realiza en línea y es un paso necesario para que tus hijos puedan participar en las dinámicas que la estación tendrá durante agosto:

Ingresa al portal oficial de La KeBuena.

Busca el ícono de usuario, representado por una silueta de persona, en la parte superior izquierda de la pantalla.

Da clic en la opción “Regístrate”.

Escribe tu correo electrónico.

Crea una contraseña.

Confirma tu contraseña.

Selecciona tu fecha de nacimiento.

Acepta la Política de Privacidad.

Termina el proceso y revisa que tu cuenta haya quedado registrada correctamente.

¡Aquí Suena La KeBuena!: ¿qué debes hacer después de registrarte?

Una vez que completes el registro, toca estar muy pendiente de La KeBuena 92.9 FM.

Y ojo, papás: las oportunidades para ganar una de las becas se estarán anunciando durante las transmisiones en vivo de programas como Los Hijos de la Mañana, Llamando y Ganando y Salsacumbiando, así que escuchar la estación será importantísimo para saber cuándo y cómo participar.

Si te toca participar, recuerda gritar a todo pulmón: ¡Aquí Suena La Ke Buena!

¿Por qué La KeBuena entrega estas becas?

El objetivo de esta dinámica es reconocer el esfuerzo de estudiantes de primaria y secundaria que le echaron ganas durante el ciclo escolar, además de motivarlos a seguir preparándose y alcanzar nuevas metas.

Para muchas familias, este apoyo puede ser una gran ayuda para arrancar el próximo ciclo escolar, ya sea para comprar útiles, uniformes, pagar transporte o cubrir cualquier otro gasto relacionado con los estudios.

Así que si tu hijo o hija terminó con promedio de 8, 9 o 10, esta puede ser su oportunidad para transformar esas buenas calificaciones en una beca de hasta 10 mil pesos gracias a una de las becas de La KeBuena.