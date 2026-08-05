¿Cómo evitar el despojo de una vivienda? El Colegio de Notarios explica cómo proteger tu patrimonio / Rawf8

El despojo de inmuebles en la Ciudad de México se ha convertido en una preocupación creciente para miles de familias, por lo que contar con información clara y herramientas legales efectivas es el primer paso para resguardar lo que tanto trabajo ha costado construir y evitar quedar en la vulnerabilidad. La prevención mediante la certeza jurídica es la mejor herramienta para evitar invasiones.

En entrevista para “Así Las Cosas con Karla Santillán”, el notario público Luis Montes de Oca, miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, destacó que el objetivo principal de la nueva estrategia impulsada por el gobierno capitalino para hacer frente a esta problemática es acelerar los procesos legales para devolver de manera ágil los inmuebles a sus legítimos propietarios, combatiendo el rezago en investigaciones y juicios que en ocasiones se extienden por años.

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¿Qué documentos ayudan a proteger una propiedad?

Para prevenir ser víctima de este delito, la mejor defensa es la certeza jurídica:

Es indispensable contar con un título de propiedad o escritura otorgada ante notario público, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y con todos los pagos correspondientes al día.

o otorgada ante notario público, debidamente inscrita en el y con todos los pagos correspondientes al día. Cualquier ciudadano puede acudir al Registro Público para solicitar una constancia de folio o certificado de libertad de gravámenes , documento que permite verificar quién figura formalmente como titular de un predio.

, documento que permite verificar quién figura formalmente como titular de un predio. En el caso de fallecimiento del propietario, la recomendación es iniciar de inmediato el trámite de sucesión , ya sea testamentaria o intestamentaria, para adjudicar la propiedad a los herederos legales. Se puede aprovechar el programa de Jornadas Notariales , el cual ofrece reducciones en impuestos y honorarios.

, ya sea testamentaria o intestamentaria, para adjudicar la propiedad a los herederos legales. Se puede aprovechar el programa de , el cual ofrece reducciones en impuestos y honorarios. Cuando se trata de inmuebles deshabitados o ubicados a la distancia, es aconsejable apoyarse en tecnología como cámaras de vigilancia o personal de seguridad para mantener la supervisión constante del lugar.

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¿Qué hacer si ocurre un despojo de propiedad?

Luis Montes de Oca destacó que el Código Penal establece agravantes que aumentan las sanciones cuando el despojo es ejecutado por grupos organizados o cometido en contra de adultos mayores o personas con discapacidad.

Si la propiedad pertenece a un menor de edad, son los padres o tutores en ejercicio de la patria potestad quienes deben ejercer las acciones legales correspondientes.

Ante una invasión consumada, la única vía legal es presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Se debe evitar la simulación de actos o intentar recuperar el inmueble por cuenta propia.

Para recibir orientación sobre la situación legal de una propiedad, el Colegio de Notarios ofrece asesorías jurídicas gratuitas de martes a jueves, de 4 a 6 de la tarde, así como atención en distintas alcaldías de la capital.

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