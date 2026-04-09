Mexicano en Líbano narra desplazamientos y vida en medio de la guerra

André Elías Harb, mexicano que actualmente se encuentra en el norte del Líbano relató cómo vive la guerra en entrevista con Areli Paz y dijo que Israel no ataca el norte ya que la presencia de Hezbollah está ubicada mayormente en el sur y en Beirut; además dio a conocer que la Embajada de México informó que las evacuaciones aún no son necesarias pero todo mexicano que quiera hacerlo puede acceder a la ayuda.

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¿Cómo se vive la guerra en el norte de Líbano?

“Se pueden escuchar y de repente tiembla… Aquí, de lo que yo he visto, no hay alertas, no hay sirenas, no hay nada, pero hay medios de comunicación que después de un ataque inmediatamente se le avisa a toda la República Libanesa sobre el ataque y varias de las medidas que en el sur y en el centro han hecho es tratar de evadir las zonas que el gobierno de Israel ha dicho que son riesgosas”. — André Elías Harb

¿Qué impacto ha tenido el desplazamiento masivo?

Harb mendionó que los ataques han causado el desplazamiento masivo de millones de personas del sur al norte, pero la gente continua con su vida de manera normal, piden empleo y los precios no han aumentado a pesar de que la situación económica no es favorable desde 2019; señaló que el gobierno del Líbano no ha hecho lo suficiente para presionar a Israel y poner fin a los ataques.

“Pues mi familia, especialmente, mi familia es muy dividida en el tema político, unos están a favor de Israel y otros están muy en contra, pero mi familia da con lo mismo, que el Líbano se metió en un conflicto que no debía haberse metido y que ahora la población civil está pagando las consecuencias”. — André Elías Harb

¿Se mantienen abiertas las vías de salida del país?

Y puntualizó que el aeropuerto se encuentra abierto y la gente puede entrar o salir del país sin complicaciones, pero no ha tomado la decisión de irse porque la situación “sigue igual”, la gente continua con su vida con normalidad y confía en las advertencias de las autoridades.

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