Acuerdo entre EE.UU. e Irán: Trump revela cuándo abrirá el Estrecho de Ormuz

Donald Trump aseguró este 14 de junio de 2026 que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que contempla la reapertura del Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

El anuncio fue realizado a través de Truth Social y posteriormente retomado por diversos medios internacionales. Según Trump, el acuerdo pondría fin a meses de tensiones militares y permitiría restablecer el tránsito comercial por una zona estratégica para la economía global.

Aunque algunos detalles todavía deben formalizarse, el gobierno estadounidense sostiene que ambas partes ya alcanzaron un entendimiento general y que la firma oficial está prevista para los próximos días en Suiza.

¿Qué incluye el acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

De acuerdo con la información difundida por Trump y mediadores internacionales, el acuerdo contempla el cese permanente de operaciones militares, la reapertura del Estrecho de Ormuz y el inicio de una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Entre los puntos que han trascendido se encuentra el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares mientras continúan las conversaciones técnicas. También se contempla la suspensión del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos y la reanudación de las exportaciones energéticas iraníes.

El acuerdo habría sido facilitado por la mediación de Pakistán y Qatar, dos países que participaron activamente en las negociaciones realizadas durante las últimas semanas.

¿Por qué es tan importante el Estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los corredores energéticos más relevantes del planeta.

Antes del conflicto, aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo transitaba por esta vía marítima. Su cierre durante los últimos meses provocó incertidumbre en los mercados internacionales y presiones sobre los precios de la energía.

La reapertura de esta ruta podría ayudar a estabilizar los precios internacionales del crudo, reducir tensiones en los mercados financieros y mejorar las perspectivas económicas de países dependientes de las importaciones energéticas.

¿Qué sigue tras el anuncio de Donald Trump?

A pesar del optimismo mostrado por la Casa Blanca y por Trump, el acuerdo todavía enfrenta retos importantes.

Irán ha mostrado cautela sobre algunos aspectos del pacto y aún quedan pendientes negociaciones técnicas relacionadas con su programa nuclear y otros asuntos de seguridad regional. Además, Israel ha manifestado diferencias respecto a algunos puntos discutidos durante las conversaciones.

Sin embargo, si la firma se concreta en los próximos días, podría tratarse de uno de los acuerdos diplomáticos más relevantes de 2026 y de un paso clave para reducir la tensión en Medio Oriente.

Por ahora, los mercados energéticos, los gobiernos occidentales y los países productores de petróleo observan con atención el desarrollo de un acuerdo que podría redefinir el equilibrio político y económico de la región durante los próximos años.