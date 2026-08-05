España y Francia desarticulan una célula del CJNG y decomisan 2.5 toneladas de metanfetamina

La Policía Nacional de España y la Oficina Antiestupefacientes de Francia desarticularon una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que introdujo más de 2.5 toneladas de metanfetamina en territorio español.

La sustancia llegó desde México diluida en cerca de 12 toneladas de aroma líquido de vainilla. La organización utilizó después un laboratorio clandestino, instalado en una finca aislada de la provincia de Lleida, para recuperar, purificar y cristalizar la droga.

Operación Vanille deja 13 personas detenidas

La llamada Operación Vanille culminó con la captura de 13 personas: siete de nacionalidad mexicana, cuatro española y dos colombiana. Doce de ellas ingresaron a prisión por su presunta relación con delitos contra la salud pública y pertenencia a una organización criminal.

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Los arrestos se efectuaron en Cataluña: cinco en Lleida, cuatro en Barcelona y cuatro en Tarragona. La investigación comenzó a principios de junio y el despliegue policial tuvo lugar durante julio.

Operativo de la Policía Nacional Española / Redes Sociales Ampliar

Metanfetamina llegó oculta en vainilla líquida

La red recibió un contenedor marítimo con aproximadamente 12 mil 700 kilogramos de aroma de vainilla. La mercancía quedó almacenada en una empresa logística de la provincia de Barcelona antes de su traslado al laboratorio.

En ese inmueble, los integrantes de la organización aplicaron procesos químicos para separar la metanfetamina del líquido y convertirla en cristales aptos para su distribución. La policía activó el operativo después de confirmar el inicio de esta fase.

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Uno de los mayores laboratorios hallados en Europa

Las autoridades españolas señalaron que la finca albergaba uno de los laboratorios de metanfetamina más grandes detectados hasta ahora en Europa.

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El centro clandestino se encontraba en una zona aislada de Almenar, en Lleida, una ubicación que permitía mantener el procesamiento lejos de áreas urbanas y reducir el riesgo de detección.