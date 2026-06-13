Trump asegura que firmará acuerdo con Irán este domingo y que Ormuz se abrirá

Asegura Donald Trump que habrá firma de acuerdo con Irán y Ormuz se abrirá. / Anadolu

Nuevamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró en redes sociales que mañana domingo 14 de junio firmará con Irán de manera virtual el acuerdo que pondrá fin al cierre del estrecho de Ormuz sin que Irán tenga beneficio alguno.

En su red Truth Social, el mandatario estadounidense reveló:

El acuerdo se firmará mañana, e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS”. —

La diferencia en esta ocasión es la declaración del país mediador, Pakistán, cuyo gobierno confirmó que en las próximas 24 horas podría darse la firma.

Shehbaz Sharif, el primer ministro de Pakistán fue quien reveló que su país “está preparado para la firma electrónica del acuerdo de paz” al cual seguirían conversaciones técnicas durante la semana entrante.

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Por su parte, Irán no ha confirmado la firma a distancia, sin embargo, no descartó que se pueda tener la misma en días próximos.

Trump adelantó también que Irán no busca tener un arma nuclear y que la firma del acuerdo no implicaría ningún tipo de remuneración, por lo que espera que el proceso se desarrolle “de forma rápida, sencilla y sin contratiempos.

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