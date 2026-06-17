Trump en el G7: líderes de opinión destacan sus choques, cambios de postura y protagonismo en la cumbre

La participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cumbre del G7 celebrada en Évian-les-Bains, Francia, se convirtió este 17 de junio de 2026 en uno de los temas más comentados por analistas, columnistas y especialistas en política internacional alrededor del mundo.

Trump volvió a dominar la conversación global gracias a una combinación de declaraciones polémicas, cambios de postura en temas clave y una presencia que, para muchos observadores, marcó el rumbo de las discusiones entre las principales economías occidentales.

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Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Trump llegó a una de las sesiones del grupo y bromeó con los asistentes al afirmar: “I’m the boss” (“Yo soy el jefe”), comentario que provocó risas entre varios líderes presentes, incluidos Emmanuel Macron, Keir Starmer y Friedrich Merz. Aunque el tono fue informal, diversos analistas consideraron que la frase reflejó la influencia que mantiene Estados Unidos dentro del bloque.

La periodista y columnista británica Zoe Williams, en un análisis publicado por The Guardian, sostuvo que la figura de Trump volvió a evidenciar las divisiones internas del G7. La comentarista argumentó que el mandatario estadounidense sigue siendo un elemento disruptivo dentro de los foros multilaterales y que su presencia continúa condicionando buena parte de la agenda internacional.

Desde Alemania, el diario Die Welt publicó un análisis sobre las principales lecciones del encuentro y destacó que, pese a las tensiones previas entre Washington y Europa, Trump permaneció durante toda la cumbre, algo que varios observadores interpretaron como una señal de estabilidad en la relación transatlántica. Sin embargo, el mismo análisis advirtió que la naturaleza impredecible del presidente estadounidense sigue generando incertidumbre entre sus aliados.

Otro de los aspectos que llamó la atención de especialistas internacionales fue el aparente cambio de postura de Trump respecto a la guerra en Ucrania. Durante la reunión respaldó nuevas medidas de apoyo a Kiev y sanciones adicionales contra Rusia, una posición que varios líderes europeos calificaron como un giro relevante frente a sus declaraciones anteriores. Reuters reportó que algunos mandatarios del G7 recibieron positivamente este acercamiento, aunque persisten dudas sobre la consistencia futura de su estrategia.

En materia de Medio Oriente, Trump también concentró la atención al defender el acuerdo impulsado por Estados Unidos para reducir las tensiones con Irán. La decisión generó opiniones encontradas entre comentaristas políticos. Mientras algunos analistas valoraron el intento de estabilizar la región y facilitar la reapertura del Estrecho de Ormuz, otros señalaron que el pacto aún enfrenta cuestionamientos sobre su implementación y alcances reales.

En conjunto, los comentarios de líderes de opinión internacionales coinciden en un punto: Donald Trump volvió a ser la figura central del G7. Ya sea por sus declaraciones, por su influencia en los acuerdos o por las dudas que sigue generando entre aliados y críticos, el presidente estadounidense acaparó la atención política y mediática de una cumbre que estuvo marcada por Ucrania, Irán, la seguridad económica y la inteligencia artificial.