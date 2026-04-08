Israel bombardea Líbano en su mayor ataque reciente; la paz dura poco en Medio Oriente

La madrugada de este miércoles 8 de abril de 2026, Israel ejecutó una ofensiva aérea a gran escala sobre territorio libanés, marcando uno de los bombardeos más intensos en semanas recientes. De acuerdo con reportes de agencias internacionales, los ataques estuvieron dirigidos contra infraestructura y centros de mando de Hezbolá en distintas regiones, incluyendo Beirut, el sur del país y el valle de la Bekaa.

Autoridades israelíes confirmaron que esta operación forma parte de su estrategia para debilitar las capacidades del grupo armado, al que consideran una amenaza directa a su seguridad. La ofensiva ocurre en un momento delicado, tras el anuncio de un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, del cual Israel dejó claro que no incluye el frente libanés.

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Líbano denuncia víctimas y daños tras los bombardeos

El gobierno de Líbano condenó los ataques y los calificó como una agresión grave contra su territorio. Según el Ministerio de Salud libanés, los bombardeos provocaron decenas de muertos y cientos de heridos, además de daños significativos en infraestructura civil.

Las autoridades locales también alertaron sobre la presión creciente en hospitales y servicios de emergencia, en medio de una situación que podría escalar hacia una crisis humanitaria. En paralelo, el gobierno libanés solicitó apoyo e intervención internacional para frenar la ofensiva.

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Un conflicto que escala pese a la tregua regional

Desde la perspectiva internacional, el escenario se vuelve más complejo. Estados Unidos ha reiterado que el acuerdo de alto al fuego con Irán no aplica a las operaciones israelíes en Líbano, mientras que Teherán ha advertido que podría reconsiderar la tregua si continúan los ataques.

Este nuevo episodio refuerza la separación de frentes dentro del conflicto en Medio Oriente, pero también aumenta el riesgo de una escalada mayor. La conexión entre Hezbolá e Irán mantiene latente la posibilidad de que la violencia se extiendal.