Sheinbaum autoriza jubilación a los 56 años para trabajadores de 1975: así podrán pensionarse

La reducción gradual de la edad de jubilación impulsada por Sheinbaum permitirá que algunos trabajadores nacidos en 1975 puedan retirarse a los 56 años si cumplen los requisitos del régimen correspondiente.

En W Radio hemos platicado mucho sobre el decreto con el que la presidenta Claudia Sheinbaum cambió la edad de jubilación para quienes siguen en el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE. Casi siempre hablamos de la meta final de 55 años para los hombres, pero hay una generación que podría retirarse antes de que llegue ese último ajuste.

Se trata de las personas nacidas en 1975. Si cumplen con los requisitos que marca la ley y permanecen en el Décimo Transitorio, podrían jubilarse a los 56 años. Aquí te contamos por qué.

Claudia concede jubilación anticipada: ¿por qué los nacidos en 1975 podrían retirarse a los 56 años?

Todo tiene que ver con el calendario que quedó establecido en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. La reducción de la edad no ocurrió de golpe, sino por etapas.

Entre 2031 y 2033, la edad mínima de jubilación para los hombres será de 56 años.

Como quienes nacieron en 1975 cumplirán esa edad justamente en 2031, podrán empatar con el arranque de ese periodo. Eso significa que, si siguen en el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE y ya reúnen los años de servicio que exige la ley, podrán iniciar su trámite sin tener que esperar a cumplir 60 años o más.

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Ojo, pertenecer al Décimo Transitorio sigue siendo el requisito clave

Cumplir años no alcanza por sí solo. Que hayas nacido en 1975 no significa que automáticamente puedas jubilarte a los 56.

Para acceder a este beneficio es indispensable seguir en el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE. Es decir, ser de los trabajadores que cotizaban antes de la reforma de 2007 y decidieron quedarse en ese esquema, en lugar de cambiarse al sistema de cuentas individuales administradas por las Afores.

En este régimen, la pensión se calcula con base en lo que marca la ley, tomando en cuenta la edad vigente y los años de servicio acumulados, no el dinero que tengas ahorrado en una cuenta individual.

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Los otros requisitos que debes cumplir para poder jubilarte con el decreto de Sheinbaum

Para iniciar el trámite bajo esta modalidad es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Los hombres deben acreditar al menos 30 años de cotización, ya sea continua o acumulada.

En el caso de las mujeres, el requisito es de 28 años de cotización y, durante el periodo 2031-2033, la edad mínima será de 54 años.

El monto se determina conforme a las reglas del régimen del Décimo Transitorio, tomando como referencia el sueldo básico correspondiente. La pensión es cubierta por el Gobierno Federal a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con la legislación vigente.

Como también hemos explicado en otras notas, vale la pena insistir en un punto. Haber nacido en 1975 no garantiza por sí solo la jubilación a los 56 años. Ese beneficio únicamente aplica para quienes permanezcan en el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE y, además, acrediten los años de cotización que exige la ley.

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