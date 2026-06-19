Acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán queda suspendido y sin nueva fecha; Suiza sigue dispuesta a recibir a las partes

Bürgenstock, localidad Suiza en la que se llevaría a cabo la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, permanece dispuesta, pero no hay fecha para el acto. / Education Images

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y los mediadores Qatar y Pakistán quedó sin fecha próxima, luego de que el Ministerio de Exteriores de Suiza confirmó este viernes que la reunión prevista para la firma del acuerdo de término de la guerra queda suspendida.

A solo unas horas de que el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, se dispusiera a viajar en representación gubernamental, para el inicio del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, su viaje fue cancelado.

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Suiza mantiene preparativos para el acuerdo de paz

Y aunque Suiza, país sede de la firma, “sigue dispuesto a facilitar estas conversaciones. Los trabajos preparatorios correspondientes continúan”, no se tiene una fecha prevista para que los países en conflicto puedan llegar a un acuerdo y signarlo.

Bürgenstock, es la localidad Suiza en donde todo estaba dispuesto para la reunión y firma del acuerdo de paz con la participación de los representantes de Estados Unidos e Irán; sin embargo, sin dar mayores explicaciones, los mediadores han anunciado la suspensión del evento.

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Irán decide

La decisión de no a la firma viene del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, viene precisamente de Irán, quien confirma su no asistencia a la firma del acuerdo, y pone de manifiesto que Israel sigue atacando a Líbano, donde al menos el día de ayer los bombardeos en la

De acuerdo con el medio israelí, Yediot Ajronot, el primer ministro de Israel, Benjamin Netahyahu, afirmó que mantendrá a sus fuerzas armadas en Líbano como “zona de seguridad” en los territorios ocupados pese al acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos.

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