México y Japón buscan elevar su alianza económica con un diálogo de alto nivel este 2026

Japón se mantiene como uno de los principales inversionistas asiáticos en México, particularmente en sectores como el automotriz, electrónico, manufacturero y de alta tecnología

La relación México Japón acordó fortalecer su vínculo económico bilateral con la propuesta de celebrar este mismo año un Diálogo Económico de Alto Nivel, mecanismo con el que ambos gobiernos buscan ampliar la cooperación en comercio, inversión y desarrollo económico.

Cooperación en energía, inteligencia artificial e infraestructura

Durante una reunión de trabajo en la Secretaría de Economía, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard Casaubon, recibió al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, para analizar nuevas oportunidades de colaboración estratégica entre ambas naciones.

Entre los temas abordados destacaron la cooperación en energía e inteligencia artificial, sectores considerados prioritarios para fortalecer cadenas de suministro más resilientes y acelerar la transición energética.

Ebrard también reconoció la aportación de las empresas japonesas instaladas en México, al destacar su papel en la generación de empleos y la transferencia de tecnología. Además, señaló que se continuará explorando proyectos para fortalecer las capacidades productivas del país, especialmente en infraestructura portuaria, ferroviaria y logística, con el objetivo de mejorar la competitividad nacional.

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T-MEC, TIPAT y nuevas oportunidades comerciales

Durante el encuentro, ambos funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la revisión del T-MEC y analizaron las oportunidades que ofrece el TIPAT para diversificar el comercio y ampliar los vínculos económicos entre México y Japón. La relación México Japón también contempla mantener una coordinación permanente para aprovechar estos mecanismos comerciales.

La reunión concluyó con el compromiso de mantener una comunicación permanente entre ambos gobiernos para impulsar una relación México Japón más dinámica y con beneficios compartidos para los dos países.

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Japón se mantiene como uno de los principales inversionistas asiáticos en México, particularmente en sectores como el automotriz, electrónico, manufacturero y de alta tecnología, donde empresas japonesas han consolidado una presencia estratégica durante las últimas décadas. El acercamiento ocurre en un contexto de reconfiguración de las cadenas globales de suministro y de preparación para la revisión del T-MEC, en la que México busca fortalecer sus alianzas con socios estratégicos del Pacífico.

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