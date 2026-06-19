Parastoo Ahmadi, la cantante iraní castigada con 74 latigazos por cantar sin velo en un concierto virtual

Una voz que desafió las reglas

La música de Parastoo Ahmadi resonó en un antiguo caravasar iraní en diciembre de 2024. No había público frente a ella, ni aplausos que acompañaran cada canción, pero sí una cámara encendida y miles de personas siguiendo la transmisión a través de YouTube. La cantante apareció sin el velo obligatorio que exige la legislación de la República Islámica y convirtió aquel recital en un símbolo de resistencia cultural.

Dos años después, ese gesto le costó una severa condena. Un tribunal de la provincia de Qom determinó que Ahmadi deberá recibir 74 latigazos, además de enfrentar una prohibición de dos años para salir del país y participar en actividades artísticas. Ocho integrantes de su equipo de producción también fueron sancionados por difundir material considerado “inmoral” por las autoridades iraníes.

Parastoo Ahmadi Ampliar

¿Quién es Parastoo Ahmadi?

Nacida en 1997 en la ciudad iraní de Nowshahr, Ahmadi estudió dirección cinematográfica y desde adolescente se formó en canto y música tradicional persa. A sus 29 años se había consolidado como una de las voces emergentes de la escena independiente iraní.

Su popularidad creció de manera exponencial tras el llamado “Concierto del Caravasar”, una presentación realizada en un recinto histórico y transmitida en vivo por internet. Durante el espectáculo interpretó temas tradicionales y la canción patriótica Az Khoon-e Javanane Vatan (“De la sangre de los jóvenes de la patria”), una pieza asociada con sentimientos de identidad nacional y resistencia.

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Antes del concierto, Ahmadi compartió un mensaje que muchos interpretaron como una declaración de principios: “Soy Parastoo, una chica que quiere cantar para las personas que ama. Este es un derecho que no podía ignorar”.

Castigo que despierta críticas

La sentencia provocó una ola de reacciones entre artistas, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Diversos especialistas han señalado que la legislación iraní no contempla explícitamente como delito que una mujer cante, por lo que consideran que el castigo carece de sustento jurídico.

Cantante iraní Parastoo Ahmadi Ampliar

Grupos internacionales calificaron la pena como una forma de tortura y una muestra del endurecimiento de las restricciones contra las expresiones culturales que desafían las normas impuestas por el régimen. También recordaron que, desde las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, muchas mujeres iraníes han optado por aparecer en espacios públicos sin cubrirse el cabello como acto de desobediencia civil.

Una nueva canción como respuesta

Lejos de guardar silencio, Ahmadi decidió responder a la condena con música. Horas después de conocerse el fallo, difundió una nueva interpretación en redes sociales, un gesto interpretado por sus seguidores como una señal de que no piensa abandonar el escenario.

Su historia se ha convertido en un reflejo de la tensión que persiste en Irán entre las estrictas normas religiosas del Estado y una parte de la sociedad que busca ampliar los espacios de libertad individual. Mientras el gobierno mantiene su postura sobre el cumplimiento obligatorio del código de vestimenta, la voz de Parastoo Ahmadi continúa escuchándose más allá de las fronteras iraníes, transformada en un símbolo de desafío y resistencia cultural.

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