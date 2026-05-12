Sheinbaum descarta crisis en la relación bilateral con Estados Unidos

La presidenta aseguró que la relación bilateral entre México y Estados Unidos mantiene diálogo y comunicación constante tras la solicitud de extradición contra Rubén Rocha.

Ni tensión ni crisis con Estados Unidos, enfatizó la presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el posible descontento del gobierno de Donald Trump ante la solicitud de detención con fines de extradición en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y otros nueve mexicanos, señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria reconoció que entre ambas naciones pueden existir desacuerdos, pero dijo, siguen los acercamientos y diálogos.

“En México, cuando hablas de soberanía, el pueblo responde. Estamos bien. Y la relación bilateral con el gobierno de Estados Unidos puede tener sus tensiones, pero está bien, no hay riesgos.

-Al día de hoy, ¿cuál es el estado que guardan las relaciones bilaterales políticas?

-Son buenas. Tienen sus momentos de tensión, y nosotros siempre vamos a decir en lo que no estamos de acuerdo.

Esta tensión bilateral en estos momentos ¿requiere más de una reunión bilateral que una llamada telefónica?

-Pero no hay tensión bilateral, yo no lo veo así, no hay tensión bilateral. Hay una solicitud a la que nosotros respondimos, no hay tensión bilateral”.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch: Gobierno Federal y Maru Campos desconocían presencia de la CIA en Chihuahua

México mantiene diálogo con Estados Unidos

Aseguró que hasta el momento no tiene conocimiento que Estados Unidos, vaya a enviar más solicitudes de extradición contra otros políticos, incluso de la oposición; sin embargo, dijo, sí tuvo conocimiento previo de la actuación del Departamento de Estado.

“Nosotros la conocimos unos días antes, que había una orden de aprehensión, hasta que no llegaron los papeles, no tuvimos conocimiento previo, sabíamos por qué nos informaron de que era probable que venía una orden de aprehensión, a lo que nosotros siempre dijimos, presenten las pruebas. Entonces nosotros no tenemos conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos, gobernadores o representantes populares en funciones y en cualquiera de los casos sean de Morena, sean del PAN, sean del PRI, sean de MC, sean independencia nuestra posición va a ser la misma, pruebas”.

Y es que de acuerdo al canciller Roberto Velasco confirmó que Estados Unidos no ha enviado pruebas contra Rubén Rocha Moya.

“Sí claro que hay comunicación tanto con la embajada de Estados Unidos en México como con Washington, con el departamento de Estado, tenemos una comunicación. Muy fluida y cotidiana, sobre este tema se envió una nota diplomática, como se hace siempre, se envió a través de nuestra embajada en Washington y estamos esperando la respuesta del Departamento de Estado.

-Es decir ¿hasta el momento no han enviado las pruebas?

-No, hasta este momento no tenemos respuesta”.

TE PUEDE INTERESAR: “Estamos actuando”… Sheinbaum responde a Trump sobre narcotráfico|Video

Gobierno federal descarta investigación en Sinaloa

Mientras tanto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionó que tampoco existe una investigación por parte del Gobierno Federal contra el mandatario estatal con licencia.

“No se detectó y no solo eso, estuvimos operando todo lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con resultados que ustedes conocen, que aquí se han informado, en Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad no solo para México sino de responsabilidad compartida, también personas con extradición y nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus investigaciones.

-Es decir ¿no hay ninguna investigación?

-Por parte de nosotros, no”.

En tanto la Jefa del Ejecutivo Federal insistió que hasta el momento la relación con Estados Unidos es muy buena, incluso dijo, lo que ha ocurrido es que la oposición ha buscado minar este acercamiento óptimo debido a la falta de preferencia del electorado.

TE PODRÍA INTERESAR: ¿Quién es Dámaso Castro en el caso Rocha Moya?

Síguenos en Google News y encuentra más información:

ahz.