“Estamos actuando”… Sheinbaum responde a Trump sobre narcotráfico|Video

Estados Unidos reconoce el problema grave de consumo de drogas, señala la presidenta Sheinbaum y defiende la estrategia de México en la lucha contra la droga.

La colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico continuará, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el mandatario de Estados Unidos amagó nuevamente con intervenir contra los narcos en caso de que México no haga lo propio.

Sheinbaum destacó que se está trabajando, además de que hay una baja en homicidios y destrucción de laboratorios para procesar droga.

“Dijo, si no actúa, entonces Estados Unidos va a actuar. Ese es, ese fue su declaración. Sabemos muchas veces, esto no lo ha dicho varias veces el presidente Trump, no es la primera vez. Pero nosotros estamos actuando. Hay una reducción casi del 50 por 100 en homicidios dolosos, 2500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas, que, por cierto, las personas detenidas tienen, no es como antes que se detenían y no había una carpeta de investigación, son carpetas de investigación con pruebas”.

México y Estados Unidos mantienen coordinación en seguridad

Durante la mañanera resaltó que hay una reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos. La Jefa del Ejecutivo Federal aprovechó para retomar la reciente publicación de la Estrategia Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca en donde se plantea crear un Estados Unidos de América libre de drogas a través de normas sociales, en dicho escenario enfatizó, es necesario que siga la colaboración del país vecino.

“Ahora, también queremos que ellos cooperen. México ha enviado más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos que estaban en las cárceles mexicanas. Nosotros hemos pedido que ellos envíen acerca de 4 personas vinculadas con el tema del huachicol. No han enviado a nadie. Les hemos pedido que envíen a 2 personas vinculadas con el caso Ayotzinapa, no han enviado a nadie. Es responsabilidad compartida”.

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Sheinbaum rechaza intervención extranjera

Sin embargo, insistió que aunque México colabore, EU tiene que reconocer el problema de adicción además de trabajar para evitar el tráfico de armas. A pesar de los señalamientos del gobierno estadounidense, la Presidenta de México descartó la necesidad de buscar una nueva llamada con Trump.

“Hay comunicación con ellos y hay colaboración, hay coordinación, pero también siempre, no queremos que haya injerencia, ni intervención y menos en asuntos políticos, entonces colaboración en el marco de los cuatro principios”.

También contestó al fiscal general adjunto interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien aseguró que se darán más acusaciones contra funcionarios de México. La Presidenta pidió al funcionario estadounidense pruebas contundentes, ya que recordó que es lo que se requiere para cumplir con el tratado de extradición, además que dijo, debe existir en todo momento confianza mutua.

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