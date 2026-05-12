Polémica en Puebla: La esposa del funcionario Édgar Chumacero acusa a delegada de Bienestar de “meterse con su marido” durante concierto de Carín León

Una nueva controversia política y personal sacudió al gobierno de Puebla luego de que la esposa de Édgar Chumacero Hernández acusara públicamente a la delegada del Bienestar, Natalia Suárez del Real Gómez, de mantener una presunta relación sentimental con su esposo. El caso se volvió viral en redes sociales tras la difusión de videos y mensajes publicados en la plataforma X.

❤️ Del Amor del Bienestar a Escándalo del Bienestar 💔



Tras la presunta infidelidad de Edgar Chumacero y Natalia Suárez, Funcionarios del Bienestar del @Gob_Puebla, la esposa de Édgar Chumacero acusó públicamente a la delegada del Bienestar, Natalia Suárez de “meterse con su… pic.twitter.com/oQ3hvwylNf — El Instante noticias (@ElinstanteNot) May 12, 2026

¿De qué acusan a Édgar Chumacero en Puebla?

La polémica comenzó después de que circularan imágenes donde presuntamente aparecen Natalia Suárez del Real y Édgar Chumacero durante un concierto de Carín León en la Feria de Puebla 2026. Ambos funcionarios forman parte de la estructura de la Secretaría de Bienestar estatal y mantienen cercanía política con Morena.

De acuerdo con medios locales, Natalia Suárez del Real se desempeña como delegada de la microrregión 14 de Bienestar, mientras que Édgar Chumacero ocupa la Coordinación General de Delegaciones en Puebla.

La situación escaló cuando Sury Sosa, identificada en diversos reportes como pareja de Chumacero, publicó un mensaje dirigido directamente a la funcionaria. En el texto, la acusó de “meterse con su marido” y aseguró que previamente le había advertido sobre el tema desde febrero. El mensaje también incluyó señalamientos relacionados con supuestas aspiraciones políticas de Natalia Suárez del Real.

¿Cuál fue la respuesta de Natalia Suárez del Real?

La controversia provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios cuestionaron tanto la vida privada de los funcionarios como el impacto político del escándalo dentro del gobierno poblano.

Hasta el momento, ni Natalia Suárez del Real ni Édgar Chumacero han emitido un posicionamiento oficial para confirmar o rechazar las acusaciones difundidas públicamente.

El caso también abrió debate sobre la exposición pública de funcionarios, el uso de redes sociales para denuncias personales y las posibles consecuencias políticas que podrían derivarse dentro de la Secretaría de Bienestar en Puebla.

Mientras tanto, el tema continúa creciendo en plataformas digitales y medios locales, convirtiéndose en una de las polémicas más comentadas en Puebla durante las últimas horas.