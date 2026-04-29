Sheinbaum creó nuevo piso de edad para jubilación anticipada: ¿Cuántos años de servicio necesito?

La presidenta Claudia Sheinbaum estableció que el nuevo piso de edad para la jubilación anticipada beneficiará a quienes cotizan bajo el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE.

Si sentías que la jubilación era una meta inalcanzable porque la edad mínima subía cada año, mucho ojo, porque esa regla cambió. Con la llegada del nuevo piso de edad para la jubilación anticipada, ahora los años requeridos van hacia abajo. Si perteneces al régimen que ahora te revelamos, este esquema te permite retirarte mucho antes de lo que marca el sistema tradicional, siempre y cuando cumplas con los años de servicio requeridos que también te explicamos a continuación.

¿Cómo es la nueva ley de jubilación anticipada?

La nueva ley de jubilación anticipada consiste en la eliminación de una especie de “escalera ascendente”, invirtiendo la lógica de retiro para los trabajadores del Estado. Anteriormente, la ley obligaba a los empleados a tener una edad cada vez mayor para poder pensionarse; sin embargo, con esta reforma impulsada por Sheinbaum, la edad mínima ahora disminuye gradualmente.

Este esquema beneficia a quienes cotizan bajo el régimen del Décimo Transitorio y permite el retiro siempre que se cumplan los años de servicio requeridos; 28 años para mujeres y 30 años para hombres.

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¿Cuándo entró en vigor la nueva ley de jubilaciones anticipadas?

La nueva ley de jubilaciones anticipadas entró en vigor en junio de 2025, tras su publicación oficial en el DOF. Desde entonces, el ISSSTE está legalmente obligado a aplicar las nuevas tablas de reducción de edad, por lo que si ya cumples con los años de servicio y la edad mínima, este beneficio es un derecho que ya puedes reclamar.

¿Cuál es la edad legal para la jubilación anticipada en 2026?

La edad legal para la jubilación anticipada en 2026 es de 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres.

Pero el piso de edad seguirá bajando cada dos años. Según las nuevas tablas de jubilación establecidas por la presidenta Sheinbaum, para el año 2034, la edad mínima de jubilación llegará a su punto más bajo: 53 años para ellas y 55 años para ellos.

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