García Harfuch: Gobierno Federal y Maru Campos desconocían presencia de la CIA en Chihuahua

Al insistir que el Gobierno Federal no tiene pleno conocimiento de qué estaban haciendo los agentes de la CIA en Chihuahua, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la gobernadora del estado, Maria Eugenia Campos, dijo desconocer también la estancia de los elementos.

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¿Qué se sabe sobre la participación de agentes extranjeros?

Tras reunirse la semana pasada con la mandataria estatal, en conferencia de prensa el funcionario enfatizó que será la Fiscalía General de la República, la que pueda tener detalles, al ser la responsable de la investigación.

“En el caso de Chihuahua, nosotros como lo hemos mencionado no tenemos pleno conocimiento de qué estaban haciendo, que obviamente lamentamos mucho su fallecimiento, pero eso ya lo determinará la propia Fiscalía General de la República, sobre la investigación que está desarrollando... La Gobernadora de Chihuahua a mí me dijo que no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

¿Qué dijo la Defensa sobre el operativo?

Por su parte el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, reiteró que los elementos de la dependencia nunca fueron informados, ni se percataron, de la presencia de los integrantes de la CIA y es que explicó fue en una mesa de diálogo de seguridad, donde se les pidió su intervención en el operativo, para resguardar el área del laboratorio, mientras la Fiscalía estatal procedía en su interior.

“Se pusieron de acuerdo, la Fiscalía del Estado de Chihuahua solicitó apoyo al comandante de la 42 zona militar para ir a localizar este laboratorio en la Sierra. El person... se aprovechó que hay un amplio despliegue en la Sierra de Chihuahua por parte de... de los batallones del 66 batallón que está en Delicias, Chihuahua y el 75 que está en Parral, y se coordinó que en Guachochi, ahí llegara el personal de la fiscalía que eran más de 50 elementos. No ingresaron a ninguna instalación militar y tampoco estos, hablando de los agentes, tampoco tuvieron ningún contacto con el personal militar”. — Ricardo Trevilla, secretario de Defensa Nacional

¿Qué se sabe del narcolaboratorio en Chihuahua?

Negó que el narcolaboratorio del estado fuera uno de los más grandes, de los intervenidos a nivel nacional.

“Y nosotros tenemos registrado que hay 64 laboratorios que tienen una cantidad mayor a los 12 reactivos, que es el que tenía el laboratorio de Chihuahua. El más grande es uno que en el 2023, en diciembre del 2023 se aseguró en Álamos, Sonora con 56 reactores. Y de ahí van hasta los... hasta los 12, pero hay 64 más... más grandes que el de Chihuahua”. — Ricardo Trevilla, secretario de Defensa Nacional

Por último García Harfuch, recordó que existe una coordinación permanente con el gobierno de Estados Unidos, por lo que se tienen resultados importantes del trabajo en conjunto pero dijo, no se les permite actuación operativa.

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