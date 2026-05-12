Gobierno federal reporta 96 desplazados por violencia en Chilapa

La violencia en Chilapa dejó 96 personas desplazadas en Guerrero, mientras autoridades federales informaron sobre operativos de atención y seguridad en la zona.

Fueron 96 los pobladores desplazados en Chilapa, Guerrero , ante la violencia generada por dos grupos delincuenciales, este martes la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ante todo, su gobierno está buscando evitar cualquier tipo de confrontamientos donde pueda verse afectada la población.

En la mañanera desde Palacio Nacional indicó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez , tenga acercamiento con los afectados.

“Hay personas heridas adentro, son tres poblados y tres bloqueos en distintos lugares, entonces lo que estamos promoviendo primero que nada es que puedan salir primero las personas heridas, que se quiten los bloqueos y mediante el diálogo, permitir que esto ocurra, porque hay personas armadas que están ahí, lo que no queremos es que haya un enfrentamiento que vaya a afectar a la población civil, primero que nada hay que preservar la vida de las personas, por eso le pedí a la Secretaria de Gobernación que atendiera de manera personal, también está atendiendo el gobierno del estado”.

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Omar García Harfuch secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, comentó que se reforzó la presencia de seguridad.

“A parte de que hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales pero sí se deriva de dos grupos criminales que son los Ardillos y los Tlacos, sobre los heridos ya se trasladaron a tres, al hospital de Chilpancingo, ahorita van a trasladar a otros tres y la propia Secretaria de Gobernación va ya rumbo a las comunidades, también va Guardia Nacional, Policía Estatal acompañada de personal médico y ambulancias para poder trasladar a los demás…

-¿Con quién es la negociación?

-Ya lo va a informar la Secretaria de Gobernación

-Es el crimen organizado

-No por supuesto que no hay ningún diálogo con ellos sino con los policías comunitarios, perdón representantes de las poblaciones”.

Autoridades buscan evitar enfrentamientos

Explicó que desde el inicio existe presencia de elementos de la Guardia Nacional.

“Se reportó aquí en el Gabinete de Seguridad, el desplazamiento de 96 personas, ahorita como lo informó la señora Presidenta, la Secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Icela Rodríguez, está allá atendiendo el tema de manera personal, desde el inicio hay cerca personal de Guardia Nacional, es muy delicado y es importante que sepan que primero la autoridad está para preservar y proteger a la ciudadanía, hay actores y ciertas personas que en el momento que están provocando, en el momento que ingresara la autoridad, se pondría en riesgo la vida de otras personas”.

Ante los señalamientos que hay una presunta complicidad entre autoridades y el crimen organizado, la Jefa del Ejecutivo Federal sólo comentó que todo tipo de señalamiento es investigado a través de la apertura de carpetas de investigación.

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ahz.