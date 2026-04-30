Sheinbaum exige a EU pruebas “contundentes e irrefutables” contra Rocha Moya

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió esta mañana al gobierno de Estados Unidos, pruebas irrefutables y contundentes contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y 9 personas más, acusados de narcotráfico, pues solo así la Fiscalía General de la República (FGR) procederá conforme a derecho y bajo la jurisdicción mexicana

¿Qué exige la presidenta, Claudia Sheinbaum a Estados Unidos?

¿Qué tipo de evidencias se han mencionado?

Desde Palacio Nacional reveló que entre estas evidencias que tienen el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentran las declaraciones de testigos, pero aseguró que hasta el momento se desconocen sus identidades.

Señaló que la prueba que presentó el gobierno de Donald Trump ‘es una hoja de papel’ en el que vienen los alías de varias personas señaladas de recibir sobornos de parte del Cártel de Jalisco, específicamente de Los Chapitos.

“Una cosa es si hay delito o no hay un delito respecto a una acusación, y para ello, tiene que investigar la Fiscalía General de la República y ser muy serios en la investigación, y siempre cumpliendo el Estado de Derecho y defendiendo las instituciones mexicanas; lo segundo, es la injerencia. Pongámoslo al revés, nada más para que dimensionemos, que la FGR de México estuviera investigando gobernadores, presidentes municipales, senadores de otros países. — Explicò

Estos son los funcionarios que, de acuerdo a los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tendrían relación con el Cártel de Sinaloa