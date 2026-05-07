Claudia Sheinbaum decretó que nacidos en 1979 podrán jubilarse anticipadamente a los 55 años

La presidenta decretó que las y los trabajadores nacidos en 1979 podrán pensionarse anticipadamente a los 55 años.

Si cotizas al ISSSTE, el camino a tu retiro se puede acortar; tras un cambio anunciado en el último año, Claudia Sheinbaum decretó que las personas nacidas en 1979 podrán jubilarse anticipadamente a los 55 años, siempre y cuando cumplan con los puntos que a continuación te vamos a presentar.

¿Los nacidos en 1979 podrán jubilarse a los 55 años?

Los nacidos en 1979 podrán jubilarse a los 55 años si aprovechan la reducción gradual establecida en el decreto de Sheinbaum publicado en el DOF. Esta normativa dice que la edad mínima de jubilación bajará cada tres años hasta estabilizarse en 2034.

Para esta generación, el ajuste coincide perfectamente con el punto más bajo de la tabla de edad, lo que les permite tener un retiro temprano y garantizado.

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¿Qué necesito para jubilarme a los 55 años?

Aunque el año de nacimiento es muy importante, el ISSSTE pide que, para la jubilación anticipada, pertenezcas obligatoriamente al artículo Décimo Transitorio porque si cotizas bajo otro esquema, el de cuentas individuales, no vas a aplicar.

Además debes de cumplir con 30 años de servicios si eres trabajador y 28 si eres trabajadora.

¿Qué debes hacer si eres de la generación del 79?

Aunque tu jubilación se proyecta para los próximos años, la recomendación es empezar a poner orden desde hoy mismo, verificando que todos tus años de servicio estén correctamente registrados y, al estar amparado por el decreto de Sheinbaum, tu camino hacia los 55 años ya es una garantía que te permitirá retirarte.

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